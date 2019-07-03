人妻移民邁阿密：香港漸「兒童不宜」　去或留需克服3大情緒關口

說起移民，不少人也十分雀躍，大概因為每次出埠遊玩，輕鬆心情加上壯麗景緻，眼裡盡是外國的美好，便不自覺把移民跟「嘆世界」掛勾。事實上，僑遷海外不可抱著「唔駛做」的旅行心態，除非錢多的是，否則仍要好好糊口，而且轉換居住國度，逃離了原有社會問題，不代表在新地方不會遇上新阻礙。

當城裡的人想逃出去，移民被視為人生勝利組。外國月光是否特別圓？我無法回答，踏進離境大堂一刻，我只知道每一種選擇，都有它的代價。

移民後，人還是要如常努力生活，勇敢生存

丈夫家人早已移居美國，但婚前我與丈夫對移民沒太大決心。直至婚後我們想生孩子，卻發現香港教育與社會氣氛愈來愈「兒童不宜」，壓得小孩喘不過氣，所以把生育計劃一再推遲。經過反覆思量，我們希望為自己及將來的孩子多添一個人生選項，最終在上年搬到邁阿密定居。

無可置疑，美國環境沒這樣擠擁侷促，工作也沒這樣排山倒海（當然要看你住在哪個城市和區域）。外國人給我的感覺，大多熱衷家庭生活，下班後都趕回家裡，周末就與孩子到戶外走走，加上小孩功課量不多，跟父母相處時間充裕。這正是我與丈夫一直渴望的work-life balance。可能就是腳步比香港慢，workload比香港少，移民就被認定是hea，其實許多華僑或來自他國的人士，上班時也會加倍努力來獲取認同。成為了別人的小眾，人需要更堅毅勇敢。

出國後，天空大了，孤獨感也大了。針沒兩頭利，但我相信，當在這裡一步步建立自己的天地，寂寞亦會減淡。

魚與熊掌，一切都是取捨

「你就爽啦，旅遊書介紹邁阿密好多姿多彩！」是的，喜愛夜蒲的人可在downtown夜夜笙歌。然而普通人不會住在物價高昂的遊客區，而是鄰近市郊，過著樸實平常日子，我們只會偶爾去旅遊勝地湊熱鬧。香港也同樣繁華，但我們不會天天到山頂或星級酒店吃飯，對嗎？

成長於車水馬龍的城市，交通配套周全，便捷省時。現搬進沒鐵路的外國地段，去哪裡也要駕車，思鄉時若想去亞洲超市或較有質素的中菜館，經高速公路也動輒大半小時，便明白凡事都是give and take，魚與熊掌不可兼得。要享受小城鎮的慢活，不得不告別大都市的璀璨；相反，也有人從鄉郊或二三線城市出走，跑到一線城市打拼。人各有志，只要合適就好。

【按圖看】生活在美國邁阿密的醉人風光：

+ 6 + 5 + 4

離鄉別井，面對的心理關口比想像多

除應付連串外在事務，還要克服一堆情緒關口。若要重新審視移民這決定，我會先問自己以下3個問題，好讓自己再有多些心理準備。

最重要的人與事 能放輕嗎？

「放輕」是移民必修課，一些深厚友誼可能在遙距中褪色。感情像拔河，當人身處陌生之地，特別想得到關懷，自然比平常拉得更用力，反讓自己跌得更重。

花了一段時間，我才從某些丟淡的關係抽離，幸好世上也有抵萬金的友情，身邊還有數個不時主動關心又可愉快傾訴的閨密。「不看自己失去的，看自己擁有的」這句老話，何時何地也受用。

「兩邊不是人」感覺漸重 能撐住嗎？

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縱使大部分本地人非常友善，亦慢慢看到外國更多可愛之處，但仍覺自己未能融入西方文化，加上離家日久，對香港產生了疏離感，浮現「兩頭不到岸」的無奈。有朋友問「你仲睇香港新聞做乜？」。

移民的變遷令人失衡，須重新尋找一個平衡點，作生活座標，認清方向；然而人人平衡點不同，不必相比。而當我稍微站穩時，了解到自己或許可捨棄其他，卻絕不能斷捨對故土的知覺。我雖念舊，但沒說過我不會積極向前走。現在我會跟別人說我有兩個家，只不過它們時差相距12小時。

優越感化為零 能接受嗎？

外國生活水平、人民習性、稅收、政府保障跟香港完全不一樣。初來貴境，最基本的購物、看醫生、取藥、買保險，全是新學問，如再經歷嬰兒學行階段，看上去就像無知笨蛋；加上東西方職場需求差異大，未必能找到跟移民前相同的工作或職級，身上優越感似乎被刪走。

但我會提醒自己，想生活變得laid back，是移民初心，觀察自己有否這樣的改變才是重點。

「如何簡單地生活」是我這個城市人移民後學懂的第一件事。

與其羨慕，不如走入其中

香港人常嚮往外國人的慢，可是他們慢的那種「境界」，最初確實令我始料不及，極為不慣。但不經不覺，我也跟隨他們的步履，即使還未做到慢步，卻已由快跑變成緩步跑。然後發現壓力真的少了，連帶改善我過往容易燥底，以及因減壓而胡亂「追款」置裝的惡習。

我也看見一些住在外國多年的人，光在羨慕，羨慕當地的悠閒、自主、開放、多元，但思想和行為卻沒邁進。我無法猜度他人的想法，但移民對我來說，就是求變，不想原地打轉。無論置身哪片土地，每一步也取決於你的心，改變，不由人也不由地方，而是自己。