日本「推理天王」東野圭吾　書展必買短篇：空姐捲殺人案很合理？

2019年度書展舉辦在即，本年年度主題是「科幻及推理文學」，除了一眾本土作家外，不少國外作品也不容錯過，當中包括不少小說被多次改篇成電影、電視劇的東野圭吾。 相信不少人都被《解憂雜貨店》感動，但東野圭吾的其他作品又如何？而以下推介他三部必看作品，包保你能重拾從前在抽屜內啃小說的志趣。

（angralove@instagram）

《空中殺人現場》－一趟車程的「雞精」偵探故事

先來點「前菜」。時時聽人說，很久沒有閱讀，因為工作已十分累人，還要費神看厚厚重重的一本，實在吃不消。那東野圭吾最新一部的短篇小說集《空中殺人現場》或許是你的最佳選擇。我們都對「空姐」、「空少」們的故事都好奇，高空三萬尺的故事永遠新鮮，那要是「空姐」們當起偵探又如何？

《空中殺人現場》由兩位空姐誤打誤撞當起福爾摩斯，調查一系列殺人事件。小說7篇主角相同，卻又獨立成篇，是一篇篇有關旅遊的偵探故事。每個故事不過三十多頁，要是你每天上班下都要「長征」，那它可以是你長途車的「旅伴」。一趟車程看畢一個故事，完全沒有難度。

（《白夜行》劇照）

《白夜行》－是恐怖懸疑的偵探故事；也是浪漫血腥的「觀音兵」故事

有人只愛看愛情小說，男女主角風花說月、你追我逐，明明事不關己，卻時時對號入座，在字裏行間看到自己；至於愛看偵探小說的那些，又何嘗不是一邊閱讀一邊「偵查」，把自己比作主角，一起查個水落石出。那要是有那麼一本小說，一次滿足你「兩個願望」？只不過，這兒加一點點血腥，加一點點現實。

要是你喜歡湊佳苗的《告白》，也一定會更喜歡東野圭吾的《白夜行》，因為它們都引人反思：是誰毀掉了孩子們的童真？似眾多偵探小說，《白夜行》也以殺人事件開端，卻連繫了一男一女的命運，由小孩到成人、由書首到結尾，最精巧的地方是二人沒有交流，只是到最後一頁碰面。以故事的角度來看，非常緊湊精采，被三次改篇成電影、電視劇；放輕鬆一點看，男主角可算是「當兵」的極致了。

（《嫌疑犯X的獻身》劇照）

《嫌疑犯X的獻身》－東野圭吾代表作，第一部偵探小說奪「直木獎」

沒看不過《嫌疑犯X的獻身》，就別跟人說你看過東野圭吾。因為，《嫌疑犯X的獻身》是首部以「解謎」主題獲「直木獎」的小說，可算是東野圭吾代表作。

《嫌疑犯X的獻身》同樣以血腥事件作招來，背後的「殺人動機」卻是愛情。故事講述數學天才淪為孤獨的數學老師；而美麗女子遭到丈夫的家暴，錯手殺掉丈夫。數學天才總是透過窗戶偷看，目擊兇殺事件，他沒有告發，卻提出了精密的善後建議，結局是如何出落石出，天才們如何鬥智鬥力，當然留待各位發掘。