肥瘦可以改變，樣子可以整容，但唯有高度難以轉變。身高完全影響身材比例，是否選美的重要一環？雖然官方尚未公佈今屆入選港姐的身高，但部分已對外透露了高度，入圍佳麗也有不少高於170cm，大熱的都是高妹！以往20年歷屆香港小姐競選中，亦有不少身材高挑的佳麗成功當選，三甲之中，總有一位高妹。今年會否出現類似結果？大熱人選中，哪位高妹最有機會當選？

【按圖看】今屆入選港姐佳麗，部分已透露身高，不少高於170cm：

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歷屆三甲一定有個高！

高人當然成功突圍而出，一雙長腿容易吸引大家注意，腰線及身型修長，充滿美態。高妹在選美中是否特別有優勢就不得而知，不過根據1999年至2018年歷屆香港小姐競選結果，發現過去20年，高於170cm的三甲港姐總共有19位！唯獨02年、09年、12年、14年、15年該5屆的三甲，未見有高妹。其餘歷屆都必定有身材高挑佳麗當選！



【按圖看】歷屆高過170cm的三甲港姐：

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史上最高港姐 創出最HEA經典

提到身高不得不想起，擁有身高180cm成為史上最高的香港小姐，2008年香港小姐冠軍張舒雅！不過她同時亦被封為「最hea」港姐。當年她因為父親而參選港姐，在成功當選一個月後，便向無綫請病假三星期，又接二連三不履行港姐責任參與國際間選美盛事。她完美地打破港姐歷史，被封「最hea」港姐，最終與無綫終止合約。張舒雅成功成為第一位未有為新任香港小姐加冕的香港小姐冠軍。如今她幫忙打理家族珠寶生意，親力親為。她曾表示沒有後悔離開娛樂圈。

【點擊看】當年「最高」、「最hea」請假方式

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高妹被受器重

近年高挑港姐加入無綫電視後，都隨即被受重用，安排不同演出機會，以加強美女人氣。例如劉佩玥、劉穎鏇、陳曉華。13年季軍劉佩玥充滿氣質，具有女神形象。所以初初入行就參與J2節目《安樂蝸》主持，而她第一部劇集就成功擔正《四個女仔三個BAR》的主角之一，戲分多。其後陸逐參演多部劇集，如《一屋老友記》、《城寨英雄》、《殭》、《降魔的》，以上劇集收視都十分好，令她的人氣急升！得到重用的機會，不只為她做好人氣，更鋪好星路。16年亞軍劉穎鏇加入受歡迎節目《學是學非》，成為節目主持之一，成功人屋獲得一眾粉絲支持。後來又安排參演劇集《兄弟》，戲分不少，被形象轉變成打女，功夫及演技都被網民一讚。如今上一屆冠軍陳曉華，更加在拍攝新劇《網絡騙案》，首部劇集參演就是第二女主角！可見近年，無綫電視對於高挑三甲港姐十分看重，更力捧新人打造新星。

【按圖看】近年受重用的高妹港姐星途發展：

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想起李克勤《高妹》：「從來身高沒那麼高，都不會去羨慕。為何今天令我彷彿失一點分數？跟妳合照，挺胸收腹總是攀不到。難道不斷用力嘗試令我雙腳企高？」身高容易引人注意，不過得到注意時，可別忘記把握機會。成功不是一步登天，單憑高度就達到。做好自己敬業樂業。沒有收獲是不用付出的！

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