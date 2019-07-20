Barbie真人版電影由Margot Robbie出演　不賣完美、追尋真實自我

美得不真實的Barbie將走到大銀幕，以全新形象亮相真人版電影。這位完美的女主角Barbie將由Margot Robbie出演，這位走率性風格的女星與我們認知的公主Barbie不盡相同，令人期待她將如何演繹女生們的夢幻人物。

Barbie真人版電影女主角由Margot Robbie出演（《千騙萬化》劇照）

Barbie不只擁有完美的面孔與身形，更是時尚界的寵兒，陪伴不少女生成長。經過多次的選角，電影公司終於確定了女主角由Margot Robbie出演，這位澳洲女星於DC英雄電影《Suicide Squad》中飾演狂野的小丑女，大情大聖的性格深入人心。她將夥拍飾演Ken的男星Michael McHugh，打造出另類風格的Barbie。

【按圖看】小丑女也非傳統美女，叛逆、中性形象打破女性的框框：

電影講述不夠完美的Barbie不符合Barbie世界的準則，繼而來到現實世界中開展她的冒險之旅，在過程中Barbie了解到自己與眾不同的美麗，明白到每個人都是獨一無二的個體，不應盲目追求完美。

Barbie就是完美女生的代表，不少女生更視Barbie為目標而瘦身，甚至整形。（IG_barbie）

事實上，Barbie就是完美女生的代表，擁有天使的面孔與模特兒的身形，總是踏著高跟鞋、穿搭著最時尚的衣服。然而，我們都知道這樣的美是不真實的，Barbie不健康的身形比例印證著社會對美的刻板印象。不少女生視Barbie為目標而瘦身，甚至整形，她們認為只要擁有Barbie般的外貌便是公認的美麗。

除著女性主義的掘起，Barbie的生產商也隨著時代進步，推出了不同五官、身形、膚色、職業的Barbie，呈現出真實的社會面貌。Barbie不再是金髮碧眼的高挑女生，不論你是長著雀斑、捲著爆炸頭，還是棉花糖女孩，你都可以從Barbie中找到自己的身影，擁抱最真實的自己。

你又有否想過完美的Barbie私下的一面是怎樣？其實她也如普通女生般受經期的困擾、為肥胖而煩惱，也如一般的KOL花盡心思拍出「呃Like照」。外國有不少藝術家都曾為Barbie創作出不少惡搞形象，目的就是讓人明白其實女生可以擁有多個面向，呈現出真實的女性面貌。

【按圖看】貼地barbie是否更討喜？