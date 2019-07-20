【雞翼香港地】優雅地過癮　記者實測：每份鹹蛋醬用上4隻鹹蛋黃

每每食雞翼，腦海中就會自然而然響起周星馳的經典雞翼歌「燒雞翼，我鍾意食」。雞翼，確實又是任何年紀都「鍾意」食，彷如大眾公認的Comfort Food，吃一口還有慰藉心靈的作用。聽過不少在外國生活的遊子，心中最掛念的就是某連鎖米線店的土匪雞翼，或是香港茶餐廳的瑞士雞翼。

在我們的記憶中，雞翼仿佛只有煎、炸、鹵水等方式。但近年來，多了不少以雞翼為主題的餐廳，他們為雞翼配上不同新穎醬汁，又或者釀入不同食材，讓雞翼不再止於是家常飯桌上的平凡餸菜，顛覆了我們對雞翼的認知。

雞翼是不少人的comfort food。（ Atharva Tulsi/Unsplash）

雞翼山：文青風打卡雞翼店

食雞翼就要啃骨頭，從來都不優雅，但這間雞翼專門店卻以文青風格作招徠。店內裝修以粉紅色、白色為主，精心佈置過後，四處也是打卡位。雖然店內以「不要儀態，只想吃雞翼」為宣傳標語，但環境氣氛都令吃雞翼變成一件優雅的事。雞翼有9款口味，全都是均一價：4隻要價$38、6隻$48，價錢略貴，但雞翼尚算大隻。

店內人氣口味是文青風玫瑰，雞翼表面裹上自家調配的玫瑰花蜜，感覺像我們平日吃的蜜糖雞翼，但多了一陣清新花香，口味略甜，但應該是女生喜歡的味道。而且雞翼撒上玫瑰花瓣，應該又會惹起女生瘋狂拍照。而檸香山葵蟹籽口味讓人驚喜，Wasabi醬微辣容易入口，與蟹籽味道很夾，醬汁清新可以中和炸雞翼的油膩感覺，這一款完全可以減低女生的罪惡感。

檸香山葵蟹籽雞翼和鼠尾草鹹蛋黃雞翼。（周咏詩攝）

點擊看店內其他口味的雞翼：

+ 3 + 2

雞翼山

旺角彌敦道700號彌敦道700號G14舖

伏：超級足料不中伏鹹蛋雞翼

店名是「伏」，但出品卻完全不伏，未拜訪前，早已耳聞它的鹹蛋黃雞翼足料好吃。店內還有芝士和椒鹽一字骨雞翼，粒粒芝士和菠蘿釀雞翼，款式不算多。黃金一字骨雞翼一份8件，份量十足，鹹蛋黃醬多得完全蓋住了雞翼，極度邪惡，但這類食物向來也是越邪惡越滋味。單骨雞翼吃得更有儀態，也能蘸取更多鹹蛋黃醬。醬汁口味濃郁，還能吃到粒粒鹹蛋黃，店主每份都用上4隻鹹蛋黃製作，吃到最後還剩下不少醬。而店內其他小食如雞軟骨、魷魚絲也可選擇黃金流沙口味，大家不妨一試。

鹹蛋雞翼真身「黃金一字骨雞翼」，份量十足。（周咏詩攝）

點擊看店內其他小食：

伏

葵芳葵富路7號葵涌廣場2樓2006號舖

王牌冰室：16蚊任食瑞士雞翼

略顯以上炸雞翼太油膩，瑞士雞翼是個不錯的選擇，這間南豐紗廠開幕不久的冰室，下午2時後，只要惠顧店內任何套餐，另加$16就可任食瑞士雞翼。店內的瑞士雞翼用上雞全翼，有小時候「豉油西餐」的懷舊風味。雞翼外皮色澤甚深，看來鹵得十分入味，入口卻意外地味道不重，只帶一點甜味。但雞翼卻已鹵得軟嫩，一咬已經骨肉分離，這一點加分。雖然味道只屬普通，但以$16的價錢就可以任食，絕對可以滿足雞翼控想盡情吃雞翼的慾望。

瑞士雞翼看起來鹵得入味。（周咏詩攝）

王牌冰室

荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓304號舖