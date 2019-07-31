如何面對辦公室「政治」：忠於立埸即失勢？最忌牆頭草搵「著數」

（《1987：逆權公民》劇照）

近呢個月打開電視或社交媒體，多數都係遊行示威或警民衝突嘅畫面，你有無諗過呢啲新聞都間接影響緊你仕途？早排聽過一個傳聞，話投考警察嘅時候其中一條問題係：「如果遇到學生示威者衝擊警察防線，你打唔打落去？」係真定假無從稽考。但近年「政治」風氣盛，個人立場亦唔多唔少影響緊你職場條路。

作者：詩寧

審查完社交媒體帳戶先決定有無Interview？

話說我老闆係個非常支持建制嘅人，佢幾乎每朝都破口大罵近日嘅遊行活動。最近，公司想喺我Team開個新Post，老闆叫我同佢一齊In人，點知入房之前佢突然講咗句：「詩寧，你估會唔會有啲黃絲嚟見工呢？希望唔好請到啲搞搞震嘅人嚟公司啦。」我笑一笑無答佢，因為公司入面本身就已經有唔少同事有參加遊行。

(《自體發光辦公室》劇照）

見咗兩個求職者，都係普普通通唔特別出眾，結果見到第三個，佢表達能力清晰，學歷同工作經驗都好符合個Post嘅要求，我同老闆都覺得佢應該係獨立處事能力唔錯的，請咗返嚟唔使花太多時間教，幾鐘意佢。點知老闆突然問個求職者：「你點睇最近啲遊行新聞呀？贊唔贊成警察拉班暴徒？」老闆口中「暴徒」二字就已經清楚表明咗自己立場，個求職者碌大對眼望下老闆又望下我，兩秒之後佢答：「陳生，嗰班唔係暴徒，係和平表達訴求嘅示威者，反而係警察使用過多不必要嘅暴力。」輪到老闆碌大對眼、黑住面咁點點頭「嗯」咗一聲，然後向HR打咗個眼色，HR就叫求職者返去等消息。

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老闆最後無請呢位求職者。但事情仲未完結，如果係上述兜口兜面問政治立場，你都有得自己決定講真話定瞞天過海，不過經過呢個求職者之後，老闆直情叫HR預先睇下每個求職者嘅社交媒體，審查一次先叫人嚟In，無論你係黃定藍，提提大家記得好好保護帳戶私隱。

參與遊行即失勢？

Jessica同Zoe 兩個都係老闆愛將，一直勢均力敵爭得好緊要，老闆每遇到疑問，都會分別召見Jessica同Zoe，問完佢哋意見先再作決定。點知6月12日之後，老闆就再無叫過Jessica入房。

（《幕後之王》劇照）

原因就係Jessica 6月12日請咗假去遊行，仲要Send咗相去同事Group分享，結果就畀人出賣，自此老闆認定Jessica係滋事份子，好似忘記晒佢對公司付出過咩努力、有過咩成績…..對手Zoe就輕鬆上位了。

所以，你可以去做自己認為啱嘅事，但唔一定要打卡畀人知，有啲嘢你付出咗汗水、表達咗心意，唔使太高調。

可以企左企右企中間，但唔好跳來跳去

我相信總有Office出現「支持」同「反對」聲音互相爭辯的情況，最少雙方都係有自己睇法嘅人，而最可惡係嗰班無立場只睇邊面有「著數」就企邊面的同事──即係牆頭草，例如B君明知老闆係藍絲，就係咁喺老闆面前講最憎人搞事呀、衝擊好暴力……但當成班黃絲同事一齊Lunch嘅時候，B君就會話班學生好有毅力呀、遍地開花做得好……

（《我要準時下班》劇照）

以為咁樣買晒兩邊Sure Win？大家看在眼裡唔踢爆你，唔等於全部人都傻的，喺大是大非之下都左搖右擺，第日有重要Project點敢交畀你？有重要職位點敢留畀你？

你不愛政治，政治還是會找上你，平時已經要防「辦公室政治」，而家連「社會政治」都入埋Office，避唔到，不如好好了解下新聞，再問下自己想企喺邊，遇到唔同人問你取態嘅時候應該點樣答比較好吧。