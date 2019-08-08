【收納技巧】整理有助提高變美意識　洗手間收納應該怎樣做？

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將盥洗室整理的乾淨整潔，不但看起來舒服，還能不知不覺督促自己注意身形（唉……）

整理的要點不外乎以下幾點：

一、擦亮鏡子

鏡子容易附着水垢或手垢，每天清理洗手台時，順便也將鏡子擦拭乾淨，順便檢查自己的儀容，給鏡中的自己一個微笑。

二、清理洗手台

每天早晚刷牙洗臉，小孩放學回家洗手漱口，即使眼睛看不見，這裡可是滋生細菌的溫床，請試着每天清理這個區域，水龍頭擦拭的亮晶晶，心情也會跟着亮晶晶喔。

三、收納洗臉用品

將大部分的瓶瓶罐罐、吹風機、護膚品全部收到鏡櫃中，擺放整齊就會增加使用的動機，勤於保養之後，說不定皮膚會變好也說不定喔。

四、營造舒適的盥洗空間

盡量使檯面淨空，除了方便清潔，還能維持美觀，放上一些我在雜貨店買的人工小盆栽和香薰，妝點特色更能添增風味呢～

【↓↓↓編按：按圖放大看詳細收整理範例！↓↓↓】

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洗面所清潔

梅雨季節最討厭的就是霉菌了，特別是濕氣重的洗面所，沒事將洗手台的櫃門打開通風一下，洗衣機的清潔也是要趁早處理才好。

洗衣機的蓋子平時沒用時也要打開，不讓水氣殘留，洗完衣服我也會順手擦拭一下留在蓋子內側的水滴。

穿過的衣服脫下來之後最好使用洗衣籃，洗衣籃的清潔與消毒也別忘了喔。

【↓↓↓編按：按圖放大看洗手台整理參考！↓↓↓】

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內容提供：Lily Otani

作者Facebook專頁：日式簡單生活

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《整理可提升美意識》」​】

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