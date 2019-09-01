【收納技巧】日本達人重點教學　3 招增儲物空間　衣櫃最好有...

日本主婦的收納功力真的是不能小看，很多人都認識收納女王近藤麻理惠，她的「斷捨離」更是引起不少模仿潮。但是要捨棄那麼多東西並不是人人都可以做到，那麼家居收納就派上用場了。

おさよさん的家收納得非常整齊。( IG@osayosan34)

日本這位主婦おさよさん因為經常在Instagram（osayosan34）分享收納和家居清潔方法而擁有30多萬的追蹤者，可見很多人對於她的收納方法都很有興趣。從osayosan的IG照片可以看到她的家真的是一塵不染，每個區域都井井有條，一點雜物的蹤影都不見。究竟當中有何執屋的秘訣？現在就為大家整理一下osayosan的清潔及收納方法。

就連最難處理的廚房也收拾得有條不紊。( IG@osayosan34)

香港這個蝸居地方，如果雜物又多真的是很頭痛的問題。Osayosan收納空間的功力真的非常厲害，Instagram上也有很多收納教學。現在就為大家歸納3個收納重點。

1. 利用懸吊 增加空間

善用懸吊可以空出很多空間。( IG@osayosan34)

Osayosan非常善用懸吊哲學，不但看起來很有美感，也增加了空間。osayosan會直接在牆上加裝掛鈎，廁所和廚房的清潔用品都可以掛起來。另外浴室是個潮濕的地方，清潔用品要盡量避免接觸到潮濕表面。

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2. 抽屜使用收納盒分類

收納盒不但可以分類還非常美觀。

Osayosan家中的每個櫃子打開都可以見到一個個不同大小，整齊分類好的收納盒，再將盒子貼上標籤分好，這樣拿的時候就可以清晰分辨到，就連雪櫃都可以用保鮮盒分類好。如果想要視覺更好看，可以買統一風格的收納箱。

3. 衣櫃要分層

衣櫃分層分類選衣服可以更有效率。( IG@osayosan34)

衣櫃如果空間夠大的話可以盡量把上身和下身的衣物分開，將T-shirt、恤衫摺疊好放在層架上，其它衣服可以掛起來更容易拿取。Osayosan也喜歡置入一些可自由組合的鐵架，同時使用一些收納盒收納襪子、帽子等等小物品。

保持清潔家居「麻煩位置」的習慣

此外，Osayosan又指出了清潔家居的時候很容易忽略的地方，只要保持清潔習慣就會變得輕鬆，別因為覺得麻煩、反而累積了太多骯髒的污漬，令進行清潔時就更加困難。

9個家居清潔最容易忽略的地方：