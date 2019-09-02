梅根產後未修身　被嘲比凱特胖太多　 網友：是真實的產後身材

身為英國王室的成員，一舉一動都難免會成為眾人的話題，一個不小心就會留下話柄。公爵夫人凱特(Kate Middleton)和梅根(Megan Markle)不和的傳聞，一直傳得沸沸揚揚。不管是外貌、穿著、行為舉止都被網友拿來做對比。二人同場時更有肢體語言專家分析兩人的關係。最近新一輪的較勁又開始了，就連梅根產後都可以做對比。

網路上一直流傳公爵夫人凱特和梅根的不和傳聞。(Twitter@Kensington Palace)

梅根首次產後紅地毯就是出席《獅子王》的首映禮。(Twitter@Carolyn Durand)

早前梅根和哈里王子出席《獅子王》的首映禮，這是梅根產下阿奇小王子(Archie Harrison Mountbatten Windsor)2個月後首次出現在紅地毯，當然又成為傳媒和大眾的焦點。雖然這次梅根和凱特公爵夫人沒有同場，但是廣大的網友還是可以把兩人拉到一起。

梅根當日穿著一件Jason Wu的黑色連身裙，上半身採用了透視的設計，而且這條裙子的剪裁較為貼身，可以完全展現出梅根的身材，看到產後2個月的她身材依然豐腴，但是細看其實她的手腳還是十分纖細。

梅根產後腫脹的身材和凱特纖瘦的身材形成對比。(Getty Images)

首映禮後傳媒就拿梅根產後身材和凱特作對比，凱特在產後很短時間就已經恢復纖瘦的身材，完全不像是生了3個小孩，有網友和傳媒取笑梅根生完後的身材跟懷孕的時候差不多。

梅根因懷孕而胖了的產後身材：

但是在Twitter上支持梅根的網友也不少。有網友大讚梅根真實地展現了女生產後的體態，並沒有刻意去修身，營造所謂大眾想看到產後快速變瘦的身材。還有很多留言表示梅根精神飽滿，光彩照人，恢復程度已經很快了。

And she’s so beautiful! Postnpartum weight is healthily lost within 6 months after giving birth. Meghan’s size 4 clothes aren’t going anywhere, except back on her body!

Meghan looks better now than she ever has and I thought that would have been impossible. That post pregnancy face, body, glow is EVERYTHING. EVERY DAMN THING!

凱特在生下路易小王子後七個小時就會見傳媒，恢復神速。(IG@ kensingtonroyal)

兩人在剛生產完後也曾經被做比較，凱特生下喬治小王子、夏洛特小公主和路易小王子以後，都是很快就出來與傳媒及公眾見面。她每次都化上精緻的全妝，衣著也精心打扮過。除了肚子微隆之外身材就跟生前沒有很大分別，恢復神速。這個產後會見傳媒的慣例，也是延續了戴安娜王妃時期的傳統。

兩人在產後的狀態也成為比較：

但是有婦女團體就批評這個習俗向外界製造了一個「產後很快就可以復原」的假象。母嬰產品品牌Fridababy就在《美國紐約時報》刊登了一個全版的廣告，寫了一封公開信給梅根，懇請她不要再跟從這個習俗，一向以「破格」見稱的梅根在5月誕下阿奇小王子後，果真沒有立即會見傳媒，反而是相隔了兩天後才亮相。

母嬰產品品牌Fridababy寫了一封公開信給梅根。(IG@Fridababy)

根據英國《The Sun》報導梅根在即將生產的時候，其實比起擔心產後見傳媒的樣子，更害怕的是身為35歲高齡產婦會有更多的併發症，梅根也只是希望低調、正常地把孩子生下來，並不想受到太多關注。對女性來說，懷孕生產已經是件很不容易的事，身體需要逐步復原和休息，而梅根誕下阿奇小王子才不過數個月的時間，在這時還挑剔她產後未修身的身材，也未免太過苛刻了吧！

梅根和凱特都是媽媽身份，今後自然有更多共同話題。(Twitter@Kensington Palace)

資料來源：《The Sun》