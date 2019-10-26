【脫毛】為何有體毛就不甜美可愛？美國KOL：我不再除毛了

除毛歷史是從何時開始？據說早在公元前 3000 年的埃及，為了要符合當時的審美觀，女人就已經開始全身除毛了。而美國人氣網紅 Ingrid Nilsen，時常在 YouTube 分享美妝、穿搭、保養及 LGBTQ 等話題，笑容甜美又親切的她，頻道擁有超過三百萬的粉絲。就在前陣子，Ingrid 發布一則關於「為何我不再除毛了」的影片，想認真探討自己與體毛的關係為何。

▼▼長得甜美可愛的Ingrid Nilsen不論素顏或上妝後都散發著親和力，先感受一下她的魅力（按圖放大）▼▼

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#世俗的眼光

為此 Ingrid 在 Instagram 上對粉絲發問：「你對體毛的看法是什麼？」她發現，大多數女性對於體毛都是負面的評價，像是覺得身上有毛很髒所以才去刮；或是儘管自己並不介意，但仍因礙於普遍大眾的眼光而除毛。

#擁抱真實的自我

Ingrid 表示，其實原本完全無法接受睫毛以下的體毛顯露出來，那會讓她感到骯髒、噁心、沒有女人味，也害怕讓別人覺得懶惰和有異味的負面印象。不過，有天她突然決定不再厭惡身體天生有的那一面，應該要擁抱自然的自己；同樣的道理，也不希望在看到其他女性露出體毛時，會感到不愉快。

#崇尚自然並非反其道而行

以生理上來說，為了適應環境或季節，生物有體毛是最自然不過的事。然而因為社會對於「美」的定義太過嚴苛，導致現在走在路上，要是看到哪個女生舉手時不小心露出腋毛，或是修長的雙腿上有些腿毛，難免會投射不解的眼光。但許多明星可不這麼想！像是時常被媒體放大檢視的 Miley Cyrus，認為眾人對男女有雙重標準，因此她不忌諱在表演時穿著裸露，甚至自然地露出腋毛，跳脫大家對於女性外表上的刻板印象。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】