田蕊妮正式宣布離巢　零負評視后　40+博盡不受年齡束縛女生榜樣

田蕊妮今日（14日）接受《香港01》的訪問時指，將正式離開服務12年的TVB，並笑指12年的時間比留在亞視還要長，決心往外闖。坦言性格喜歡突破comfort zone的她回應道：「最後我選擇出去睇下有咩衝擊畀我自己！」



雖然早前有傳田蕊妮因一個社交平台所發布的貼文，而傳出與無綫提前解約消息。不過一直只聞樓梯響，而田蕊妮近年則作多方面嘗試，不斷挑戰突破comfort zone，由操出一身肌肉到近月初嘗一個人長旅行，女人40對她來說從不是界限，回顧她多年來出色之作品之餘，不妨向她的人生觀偷偷師。

田蕊妮曾在社交平台稱「各位同事江湖再見！」，而傳出與無綫提前解約消息。(tinyuilee@Instagram)

田蕊妮去年曾在社交平台發佈了一個貼文：「我依家開個記者會宣布一陣間會有一個記者會，嗰個記者會嘅內容係聽日會有一個記者會⋯⋯⋯」，疑似對特首林鄭月娥早前回應修訂「逃犯條例」事宜召開的記者招待會感到不滿，事後田蕊妮於接受媒體訪問時表示自己只是看了記者會後有感覺與自然反應，並不關政治問題事。不過，就有傳內地網民不滿，無綫官方微博亦沒有為去年8、９月播出，由她主演的劇集《她她她的少女時代》作出宣傳。

田蕊妮一早表明完成2019年的演唱會後，會放假。去年10月時，她在Instagram寫道：「不執於陽光普照之時日，不散亂於風雨飄搖之一剎，安住於一呼一吸之間！」(tinyuilee@Instagram)

其實早於去年9月，田蕊妮於社交平台發佈與演員們出席劇集最後一次宣傳的合照，並寫道：「《她她她的少女時代》最後一次宣傳！各位同事江湖再見！距離9月20日嘅演唱會仲有17日，要真正閉關準備喇！」隨後已傳出田蕊妮與無綫提前解約消息，雖然當事人於接受媒體訪問時已否認有關消息，合約亦於下年才約滿與無綫有找自己傾談續約事宜，並表示發文的原意是因自己要閉關排練演唱會，加上當天是劇集最後一次宣傳，未知大家何時才會見面而一時感觸。來到2020年，她終於回應將結束與無綫的賓主關係。

屢成「視后」大熱 演技、熱誠近乎零負評？

田蕊妮加入無綫至2010年，才在劇集《讀心神探》首度擔任第一女主角。田蕊妮於劇中飾演重案組的女警長，帶領查案之餘，亦與林保怡在劇中展開感情線。雖然有指感情戲份過多而未能令《讀心神探》獲得觀眾好評，但也令田蕊妮成功讓觀眾記住。

田蕊妮近年身形fit爆，努力有目共睹，但她背後認真態度參與演出，演技可見一斑，教人佩服。即使是不是她擅長的角色，都會耐心學習，甚至於生活上汲取靈感，務求將角色演繹得更全神。

為求迫真，並不鍚身 － 《巨輪》

田蕊妮於《巨輪》飾演「倀雞英」一角令人留下印象。（《巨輪》劇照）

要數到田蕊妮於戲劇上的作品，必然會想到《巨輪》。田蕊妮於劇中飾演「倀雞英」一角，當中最令人有深刻印象的是田蕊妮於劇中怒摑宋熙年的一幕，觀眾更笑指田蕊妮的演出比起當時熱話「14巴港女」更激動，亦成為另一話題之作。同時田蕊妮亦憑劇集《巨輪》於2013年奪得視后寶座。

2016年《巨輪》開拍績集《巨輪II》，田蕊妮於劇中得知阮兆祥飛機失事而爆喊的一幕，亦令觀眾大讚她的演技出眾，能夠演出當刻失落的心情。亦有觀眾大讚《巨輪II》的一幕跳海尋夫戲，不過讚賞的背後可是田蕊妮辛苦換來的。田蕊妮曾接受訪問表示當日本身有替身，但由於當天有海浪的關係，就連替身都感到害怕，於是只能親身上陣。拍了半天，大浪得她幾乎「頂唔順」。即使是面對3小時拍攝與親身上陣拍攝下水戲份，也毫無怨言。

冒上給杜汶澤翻白眼也要請教他如何演活喜劇角色？－《鬼同你OT》

田蕊妮與胡定欣神同步一幕十分深刻。（《鬼同你OT》劇照）

2015年劇集《鬼同你OT》田蕊妮與陳豪及胡定欣領銜主演，以辦公室政治為題，講述飾演女鬼的胡定欣一直在田蕊妮身旁幫助她面對工作上的事宜，而當中，二人更有一幕「神同步」，無論是動作、口形以至神態都能近乎100%相似，令觀眾激讚。

不過，田蕊妮曾於接受媒體訪問時表示自己在接拍《鬼同你OT》前對喜劇角色感到擔心，收到劇本後亦非常緊張，更表示：「我不是一行出來就可以好好笑的演員，所以當初要我lead一齣廿八集劇集，我的確有點緊張。」但當刻的緊張絕不能幫助事件，亦不能成功把角色演活，只有不停學習，增加自己的信心才能完成接下來的演出，於是她想起身邊擅長演喜劇的丈夫杜汶澤，冒上給丈夫翻白眼都要請教他的喜劇技巧。

田蕊妮亦於訪問中表示猶記得當時杜汶澤教她如何相信自己，還說喜劇是需要演技，而她已有並不擔心；甚至讚她很有幽默感，放膽虛心學習、不恥下問，結果杜汶澤的說話也令田蕊妮打了支強心針。最後，努力並沒有白費，於《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2015》中與胡定欣一同贏得「最喜愛TVB女主角」獎項。

戲路廣泛扮貓也絕不介意 － 《來自喵喵星的你》

田蕊妮於《來自喵喵星的你》中飾演「喵星人」。（《來自喵喵星的你》劇照）

田蕊妮戲路近年愈見廣泛，《來自喵喵星的你》同是《鬼同你OT》的班底，收視與討論程度雖比預期差，但田蕊妮於劇中飾演「喵星人」，以人類姿態來到地球，但思想與行為卻與一般的貓無異，尤其是將貓的動作模仿得十分神似，得到網民激讚。

不過，原來在這背後，田蕊妮亦花上了多番努力。她曾於接受訪問時表示：「好多工作人員都話我似，其實我之前特意去跟老師學習過。」而且，田蕊妮於家中亦不會鬆懈，積極留意愛貓Momo的行為動作，令自己於拍攝模仿貓時能夠更相似。

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以上精彩畫面，相信大家都不會忘記；但更令人回味的，相信是她有目共睹的努力不懈！