【Netflix戀棧】30+失戀又失業　命運考驗你　有否放手一博的勇氣

天天累鬥累，失望與氣憤已成常態。這些時候，需要甜點，雖然對身體未必有益，但值得放肆。《戀棧（Falling Inn Love）》就是這樣的一部電影，甜到漏，似棉花糖，吃到一半忽爾溶掉，不能果腹，卻甜膩膩地黏答在口中。 30+失戀又失業，該如何是好？

（內含劇透）

30+失戀又失業：不如去一趟沒有計劃的旅行

既是浪漫愛情小品，總得有些小意外，然後來個英雄救美。Gabriela Diaz（Christian Milian飾）是個設計師，夢想是把環保融入建築，可惜一直未受到老闆賞識；有一個還不錯的男友，卻十足打着「現代戀人」的旗號，從不肯許下任何承諾。然後，在一星期內，她失業又失戀，在傷心失意之際，卻中獎得到民宿一間。於是，在沒有後顧之憂的情況下，她隻身遠赴紐西蘭，決定經營民宿。

說明「甜到漏」，Gabriela在紐西蘭當然是異常地幸運，一夥新相朋友總在需要時蹦跳出來，巧合得詭異，英俊男生與她成為歡喜冤家，吵吵鬧鬧然後墮入愛河，所有煩惱迎刃而解。至於現實？電影劇情不過安慰，而筆者卻認為，雖不必無知地盡信人生會一帆風順，貴人總會及時出現相助，但也得相信，當你突然在某個關口，失掉所有，人生一團糟，所相信的都不牢固的時候，除了傷心沮喪以外，不是正是一個好機會讓你改變嗎？或許從前一套從未適合你？或許失去沒有甚麼大不了？或許必須重新開始，你才會得到更好？

沒有「主角光環」的我們，不會無端白事贏得民宿，但去一趟沒有計劃的旅行自由與空間，也是有的。既然沒了浮木，就直接向大海進發，誰說你一定要泊岸呢？

《戀棧（Falling Inn Love）》由Christina Milian、Adam Demos與Jeffrey Bowyer-Chapman等主演。（《戀棧（Falling Inn Love）》劇照）

+ 6 + 5 + 4

「30+」也可以重新開始：放手一搏 沒有甚麼不對

人不能進步，不過因為瞻前顧後，怕顧此失彼。是物或人，摟緊了便不再放開，執着於擁有二字，以為兩手必須有所握緊，懶理所「擁有」的是否適合自己？人愈大愈會堅守這信念，於是活得戰戰兢兢，怕落單也怕沒有「着落」。

《戀棧（Fall Inn Love）》電影尾聲，Gabriela決定留在紐西蘭，覺得那兒更適合自己，才更能實現夢想。放在現實，若然不得不離開一個地方，或是一個人，未嘗不是一件壞事。畢竟，當所有事情都失控時，便正是重新定義自己的好時機。