Facebook於今周宣布，Facebook Dating正式推出，用戶可以一個完全分割的帳戶，根據你的喜好、興趣、地點配對心儀對象，最重要是，能完美避開前度與朋友。

Facebook於9月5日正式推出的「Facebook Dating」。（Facebook）

「18+」交友平台？ 完美避開前度與朋友

交友平台林林總總，坊間如此區分：廣交朋友的用Tinder，寧缺勿濫的用Coffee Meets Bagel。友人卻也總分享，有時在App中遇到認識朋友，實在尷尬。而Facebook於9月5日正式推出的「Facebook Dating」，雖然是用家必先以本來facebook帳戶登記，但「Facebook Dating」是完全區分開的功能，本來在Facebook的朋友並不會知道誰在用Facebook dating，也不會配對你於臉書上已認識的朋友。



而且，「Facebook Dating」相比其他交友平台，也似更有保障，除了只准十八歲或以上用戶使用，年齡與名字也會直接讀取臉書帳號的資訊，相對地較可信。只是，例如係你的名字是「Ann Hui」，「Facebook Dating」只會顯示「Ann」，而不是全名。「Facebook Dating」暫時只在美國推行，香港用戶尚未能使用。

（Oleg Magni/unsplash）

將可配合IG Story與「暗戀清單」使用

「Facebook Dating」的使用方法十分簡單，只要年滿十八歲或以上，更新Facebook手機應用程式，應用程式便會根據用戶的個人喜好、興趣與地點配對心儀對象。

如果你對某人有興趣，只需直接在他／她的帳戶上留言或按讚，不必被動地等別人先「喜歡」自己，才可溝通。而Facebook也宣布，於今年年底將可配合Instagram使用，把限時動態加入「Facebook Dating」的帳號中，可與對象在配對前有更深入認識。

而且，「Facebook Dating」也可與數月前推出的「暗戀清單（Secret Crush）」使用，這是唯一「Facebook Dating」會把你跟好友配對的時候，就是當二人都把對方放在「暗戀清單」中，系統才會通知二人。

延伸閱讀：Facebook新增「暗戀清單」功能：不怕表白食檸檬 揭誰在暗戀你

【點圖即看】「Facebook Dating」的新功能，脫單無難度？＝＝＞

資料來源：The Guardian, Facebook Newsroom