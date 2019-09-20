中環特色酒吧推介：唔中伏cocktail、容納25人傾計吧｜My Choice

吃完晚飯，意猶未盡，想找個地方坐坐，摸摸酒杯底，可是也不是件易事。不是雞尾酒有味道有如「大冒險遊戲」中的懲罰，就是地方太嘈吵，音樂震耳欲聾，實在煩人。 是次推介兩間酒吧，或許也合你口味！

筆者私心推介「 Paint the Sky 」雞尾酒，它由剛剛於七月贏得 Diageo Reserve World Class Competition 2019中港澳區的第一名的調酒師Shelley Tai炮製。（黃寶瑩攝）

Quinary－必試軒尼詩雞尾酒

相信大家對酒吧Quinary並不陌生，由土生土長香港人開辦，由2012年開業至今，酒吧還是時時大排長龍，只因酒吧時時不乏新式雞尾酒，客人不容易感到沉悶。店內主打Earl Grey Caviar Martini，每月大賣超過800杯，是不多少客人的至愛。

不過，要是你喜歡嘗試新鮮事，那就必定要試試酒吧期間限定的新酒單。筆者私心推介「 Paint the Sky 」雞尾酒，它由剛剛於七月贏得 Diageo Reserve World Class Competition 2019中港澳區的第一名的調酒師Shelley Tai炮製。要是你也跟筆者一樣，是「喝酒初哥」，卻又已過了只愛甜味的時候，那以軒尼詩 V.S.O.P 為基酒的「 Paint the Sky 」應該是不錯的選擇。

酒中有淡淡的茉莉花香，而茶甘又剛好融和了果汁的甜酸，雖有干邑，但絲毫不苦，只有回甘，非常遖合不再只想一味喝甜的女生。

Quinary

中環荷李活道56-58號地下室

（ashleighjade05@instagram）

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PDT－需要「通關密語」、只容納25人的「Speak Easy」酒吧

若你不喜歡嘈吵，最討厭談天要叫破喉嚨，只想找個地方安安靜靜地與友人放鬆一下，那「Speak Easy」酒吧會是你不錯的選擇。是次推介在置地文華東方酒店內的Please Don't Tell「Speak Easy」酒吧，也是好友推介予筆者，筆者就借花敬佛。

PDT藏身於酒吧中的酒吧，位於MO Bar的M層，各位需通過一個秘密電話亭進入。小酒吧僅能容納 25位客人，裝潢古典特別，最愛它夠隱蔽，似是中環鬧市中的桃花園。

PDT

中環皇后大道中15號