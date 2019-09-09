【港姐2019】大熱蔡嘉欣落選因是非多？歷屆大熱倒灶佳麗疑輸甚麽

2019年香港小姐選舉決賽於昨晚（8/9）舉行，最後三甲分別是冠軍黃嘉雯、亞軍王菲、季軍古佩玲，而賽前引起不少討論的大熱佳麗蔡嘉欣則在5強止步，最終只獲得贊助商獎項「最迷人豐盈美唇大獎」。其實過去，仍有不少大熱佳麗三甲不入，到底原因何在？

【港姐2019】入圍決賽的10強佳麗。（01娛樂/葉志明攝）

港姐選舉的結果不時都會讓觀眾「驚喜」，近年來的港姐冠軍每每與賽前預測有出入。2014年無綫以一人一票選港姐作招徠，實際上卻是先由評判篩選，再由觀眾選出從5強中選出3甲，被觀眾嘲為「小圈子選美」。今年，大會雖然為賽制加入新意思，除了觀眾透過應用程式投票評分，還請來200位藝人做評判即場投票。即使如此，賽前呼聲很高的蔡嘉欣仍然落選，回顧近年三甲港姐，或許可以看出她被「叮走」的原因。

除了才藝表演，蔡嘉欣整晚表現不俗，點擊回顧...

近年冠軍個個有家底

香港小姐一向需要「美貌與智慧」並重，但近年似乎也將「家底」暗暗放到評分標準之中。回顧近年港姐冠軍，幾乎每個都有豐厚「家底」。2017年冠軍雷莊𠒇獲獎後惹來一片負評，不敢讓人聯想她獲獎或許與父親是著名設計師雷葆文有關。而「10A」港姐麥明詩、邵珮詩以及最近剛成為母親的陳凱琳都是富裕家庭出身，畢業於外國名牌大學。而剛出爐的港姐冠軍黃嘉雯也擁有「靚package」，家住市值半億的豪宅。而相對之下，蔡嘉欣「家底」普通。或許不只置業，參選港姐，也要先贏在起跑線上？

剛出爐的冠軍黃嘉雯家底豐厚。（電視截圖）

除了蔡嘉欣，以下的歷屆落選港姐也是大熱倒灶也有類似「死因」？＝＝＝＞

+ 15 + 14 + 13

賽前是非太多有影響？

人紅是非多！蔡嘉欣在參選前已略有名氣，讀書時期已參加雜誌的校花校草選舉，曾經做過model。而畢業後經營時裝網店，又是YouTuber，更曾經主持Viu Tv節目，幕前經驗豐富，Instagram上更有超過10萬個followers。因此她宣佈參選時，引起不少網民討論。然而，受人矚目從來都是雙刃劍，她參選期間屢屢被爆出「黑歷史」，包括指她拜金、以及用淘寶貨充當高檔貨出售等。鋪天蓋地的負面新聞，不多不少會影響她在評判心目中的形象。

蔡嘉欣才藝表演時因不熟練而失手。（電視截圖）

才藝表演難度太高易失手

蔡嘉欣的空中瑜伽才藝讓人眼前一亮，但向高難度挑戰的她仍不夠熟練，多次被掛布纏住，整套動作流暢度不足。雖然空中瑜伽難度高，但同時容易失手，導致弄巧反拙。而上年冠軍陳曉華早已表演過空中瑜伽，雖然失手但整體看起來比蔡嘉欣的表演流暢，在有對比之下，她的表現難免會更失色。而今年冠軍黃嘉雯選擇表演印度舞，難度不高反而更能發揮平日水準，獲得評判力讚。

點擊回顧2018年港姐冠軍陳曉華表演的空中瑜伽：