【孔劉】大叔也是貓奴！40歲的單身男子日常　萬人迷連睡姿也療癒

孔劉為拍家具廣告，分享了他的單身男子日常。今年已經四十歲的他，說自己平常在家就是沒做什麼，煮咖啡、看小說、和貓玩，然後在沙發上午覺。有粉絲說好奇你的睡姿。他說「不告訴你喔！」但導演很貼心的都幫大家拍到了：

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打開他的私生活

孔劉為拍攝傢俱廣告，聊到自己的居家生活與小習慣。

他說，自己平常在家時其實什麼都沒做，就是個很普通的宅男大叔。他也曾在公開的訪談中提到，自己不用 Twitter、Instagram 等社群軟體。以及在邁入 40 歲這個節點，覺得是自己生命中很平穩的階段：「我渴望這樣的平穩很久了。」

我過的，只是普遍宅男大叔生活 孔劉

煮煮咖啡、看看小說、寫寫筆記，在沙發上午覺。一個單身男子的平凡生活日常，有一點宅，有點真實，總之美好。

我們都應該有自己的空間 孔劉

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喜歡獨處、是貓奴！

孔劉在接受時尚媒體《ELLE》訪問時曾說，「我喜歡獨處，不論是戀愛或朋友之間，都該有自己的空間。」很需要有自己的時間，也習慣這種感覺。

喜愛一個人的他，也是個貓奴。平時相互生活，但又能彼此陪伴。在廣告畫面當中，我們可以看到這位熟男大叔和貓咪互動的樣子，眼神中透露著溫柔。

而就在孔劉閱讀粉絲的留言，有人問到「很好奇孔劉的睡覺習慣」，他俏皮地回答「不告訴你喔！」但廣吿導演還是捕捉了他在沙發上午睡的可愛睡姿。一邊安撫身旁的貓咪說：「你也一起睡吧。」

看完孔劉的單身男子日常，你也覺得一整天都跟著療癒起來了嗎？也許家就該像這樣，不必特地做些什麼，但很自在、很輕鬆，又特別美好。像畫面中的他一樣。

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：我與我的家｜有貓、有點宅，是熟男！孔劉的單身平凡大叔生活】