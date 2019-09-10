Janice Man維港浪漫證婚　郭富城結婚擺酒　都揀全港最貴酒店？

Janice Man（文詠珊）與拍拖5年的圈外男友Carl（吳啟楠），於剛過去的星期日 (9 月8 日)，在香港半島酒店簽紙註冊結婚。

Janice Man依足傳統穿上龍凰裙掛，向長輩進行斟茶儀式。

在結婚當日早上時份，Janice Man依足傳統穿上龍凰裙掛，向長輩進行斟茶儀式。在中式婚禮上，新娘收到的金器愈多愈「重手」，就代表得到愈多的祝福。看Janice Man手上戴著的龍鳳手鈪如此份量十足，就知道Janice Man深得長輩歡心。

一襲簡約貼身的入膊魚尾婚紗，盡顯Janice Man纖瘦的身材優點，清麗有氣質。

到下午註冊證婚時，Janice Man換上一襲簡約貼身的入膊魚尾婚紗，盡顯她高挑纖瘦的身材優點，配合清爽的低髮髻及淡妝，以及簡單的以鑽石耳環點綴配襯，造型高貴耐看，顯得Janice Man相當清秀有氣質，果然穿起婚紗的女生真是最美的！

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證婚儀式於酒店的花園套房內舉行，喜歡浪漫的Janice Man更把戶外的場地部佈置成一片粉色的花海。(ig@isabobo)

證婚儀式於酒店的花園套房內舉行，戶外的場地部分更佈置成一片粉色的花海。在藍天白雲的見證下，Janice Man和Carl面向維多利亞港，進行簽紙及宣誓儀式，單看照片已經感受到場面十分唯美浪漫。女生們的夢寐以求的婚禮，不就是這個樣子嗎？

在藍天白雲的見證下，Janice Man和Carl面向維多利亞港，進行簽紙及宣誓儀式。(ig@foolishbanana)

作為香港計數一數二的五星級酒店，半島酒店向來都被不少明星名人在大日子時點名，作為舉行婚禮的場地。好像在Janice Man就選擇於酒店內的花園套房，舉行簽紙及證婚儀式。

花園套房

套房以半戶外式設計，面向維多利亞港景色。（半島酒店）

Janice Man進行證婚儀式的花園套房前身是總統套房，風格貫徹酒店的古典路線，四周空間和陳設以白色為主，感覺夢幻又有氣派；而套房的特別之處是半戶外式的設計，附有私家陽台，面向維多利亞港，日夜都可以欣賞到香港繁華美麗的海景景色。

四周空間和陳設以白色為主，感覺古典又夢幻。（半島酒店）

花園套房和陽台可舉辦容納48人的宴會，或是60人的雞尾酒會，適合進行親密的中小型宴會，而且另有獨立的升降機前往，私隱度高，所以相當受明星名人喜愛。由於Janice Man會在十月再到米蘭舉行婚禮，所以這次證婚未見有「大搞」，只邀請了較為親密的親朋好友。

更多花園套房圖片：

郭富城和方媛於2017年結婚。(vcg)

除了Janice Man鍾情半島酒店，其實郭富城和方媛，黎姿和富商馬廷強也是在這擺酒宴情親朋。於2017年結婚的郭富城，就是在半島酒店迎娶比他年紀小22歲的中國模特兒方媛。當時郭天王低調完婚，僅筵開十席招呼親朋好友。此外，黎姿和富商馬廷強也曾在半島舉行一連兩晚的婚宴。

郭富城、黎姿都曾在同一酒店結婚：

用於設宴的利士廳充滿古典華麗的歐洲貴族氣派。(半島酒店)

半島酒店有別於如今多以超大宴會廳為賣點的酒店，主打瑰麗的精緻感，比較適合希望舉行中小型婚禮的新人。如果你也想在這裡舉行Dream Wedding的話，就要留意一下了。

半島酒店作為香港一級歷史建築，身價及名氣絕對非凡，是很多明星名人喜愛的婚禮場地。

用於設宴的利士廳面積不大，最多也只能開設16圍，但古典又華麗的歐洲貴族氣派，以及香港一級歷史建築的獨特氣息，確不是隨處可見，身價及名氣絕對非凡，即使是舉辦小型婚禮也絕不會失禮。

新人更可乘坐特別訂造的勞斯萊斯Phantom車隊抵達及離開酒店，每個細節都極之奢華豪氣！在半島舉行婚宴的最低消費為50萬港元，每席由港幣39,800元起。要實現一個如此夢幻的五星婚禮，真的少點財力也不行啊！