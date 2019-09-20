日本大熱「不可思議的住宿」　機關、恐怖主題酒店房　膽小勿進

日本人的創意總是會帶給人驚喜，每次去日本都會發現很多新鮮的玩意。最近在京都有一間開幕了不久的酒店，但是很快就在網絡上引起了話題，因為它不單止是住宿那麼簡單，還有很多又「驚」又「喜」的體驗。

酒店叫做「不思議な宿」，中文就是「不可思議的住宿」。

這間位於京都的酒店叫做「不思議な宿」，中文譯為「不可思議的住宿」，原因在於這間酒店的房間一共有11種不同的主題和特點，每間房的主題真的讓人大開眼界，原來酒店都可以這樣玩。

這間酒店一共有11種不同主題和特點的房間，非常有趣。

1. 恐怖房間

聽到名字已經很恐怖了，膽小勿進。

如果你是膽大的女生不怕恐怖的話，一定要去體驗這個房間，名為「恐怖房間」，但是你可以自己調節它的恐怖程度，建議最好不要一個人住了。

房間內有一個恐怖程度調節開關，由Level 0到Level 4，每個Level都會發生一些事情，而且酒店表示如果你向外人洩露了房間機密的話，晚上就會有人來找你... (筆者還是不說太多了，以免有生命危險…)

2. 佈滿開關的房間

如果有密集恐懼症的人看到這間房應該會崩潰。

有強迫症或者是密集恐懼症的人就不要選這個主題了，因為這間房的牆壁上佈滿了開關制，寫著Change和Sound的開關制都會發出不同的音樂和人聲，還有遊戲模式，分分鐘最後變成交響樂現場。

3. 贈送房間

這個房間可以贈送驚喜。

贈送房間顧名思義就是贈送禮物的房間，不過贈送的卻是你的聲音，住客可以在入住時預先錄下錄音，說話或者唱歌都可以，之後房間就會出現一個小木盒，你的錄音就會在房間內播放，現場還有背景音樂同燈光，最適合求婚送驚喜！

4. 景色房間

景色房間的景色可以任意轉換。

景色房間並不是指你可以看到窗外真實的風景，而是房內有一扇紙窗，住客可以利用房內的iPad自動轉換投射在窗上的風景，有20種以上的風景和天氣任君選擇，下雨時還會有雨聲，非常真實。

其他7間不可思議主題的房間：

+ 12 + 11 + 10

地址：600-8187 京都府京都市下京区橋詰町128 （臨近五条駅）

電話：075-746-6656

資料來源：fushiginayado