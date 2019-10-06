音樂喜好可反映智商？聰明人有共同愛好　喜歡流行曲的人智商都..

音樂可以說是生活的調味劑，每個人的口味都不一樣，有人喜歡聽流行音樂；有人喜歡聽古典音樂。但不說不知，原來從你喜歡聽的歌曲類型，亦可以看得出你的性格甚至是智商，到底高IQ的人通常聽什麼歌呢？

英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)在《行為發展科學》（Evolutionary Behavioral Sciences）期刊發布了一篇研究，內容是利用心理學範疇來分析音樂偏好、習慣與智商之間的關係。

研究顯示原來音樂偏好、習慣等都與智商之間有關係。(natalietong53@IG)

演化心理學家金澤智（Satoshi Kanazawa）曾經做過音樂偏好與智商的研究，以「為什麼聰明的人喜歡古典音樂」為主題，而今次研究的作者Elena Racevska同Meri Tadinac就進一步測試研究的結果，同時也加入了其他的變項，例如受測試的人有否接受過其他音樂課程，讓研究更多元思考。

該次研究團隊一共找來了467名高中生進行了智能和音樂測試。(unsplash)

研究團隊一共找來了467名高中生進行了智能和音樂測試，最後結果發現在智能測試中取得較高分的人，都偏向喜歡樂器類型的音樂，也就是以純音樂為主，包括一些抒情音樂、環境音樂和古典音樂等等。

不過喜歡什麼的類型音樂也會受其他的因素例如性格、年齡、教育程度等影響。(pimtha@IG)

研究中也有提出，智商只是其中一個會影響你喜歡什麼類型音樂的因素，還有很多其他的因素，例如性格、年齡、教育程度等等都有影響，在人生不同的階段和環境中也會影響對音樂的喜好，所以還有很大的研究空間。

也有另一個研究顯示音樂習慣可以預測到性格。(unsplash)

英國劍橋大學(University of Cambridge)的心理學教授David Greenberg也曾經以「音樂習慣可以預測性格」為研究目的，他一共調查了超過100個不同城市，搜集了22,252名參與者的資料進行分析，參與者分別需要進行性格評估測試以及音樂問卷調查，研究結果分別把參與者分類為5種性格的人，分別是開放型、盡責型、外向型、親和型和情緒化型，這5種性格的人喜歡聽的音樂都不同。

研究結果分別把參與者分類為5種性格的人：開放型、盡責型、外向型、親和型和情緒化型。(wongmanyik@IG)

研究人員發現有趣的是，喜歡聽古典音樂、藍調音樂同爵士樂的人智商都會較高，但是卻不善於運動；但是喜歡聽輕鬆歡樂的鄉村音樂、流行音樂和配樂的人，在智商上的得分都較低。但是這些人更富有責任心，親和力和魅力都更高。

喜歡聽歡樂的流行音樂的人在智商上的得分較低，但更富有責任心和親和力。(pimtha@IG)

資料來源：APA、researchgate、onlinelibrary