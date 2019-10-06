【心理測驗】人生過於安逸很無趣　如何才能走出Comfort Zone？

不少人常常把「跳出Confort Zone」掛在嘴邊，説到變成了口頭禪卻仍沒有踏出那一步的勇氣。到底如何才能走出自己的Comfort Zone？

小時候，我們總是相信成為大人會讓我們更自由，成年後，你總算可以合法地賣醉，自由地進出戲院看限制級電影。我們總是以為長大後終於可以無拘無束地生活，頭髮染自己喜歡的顏色，衣服挑自己喜歡的風格，不用遵從父母的「宵禁令」，也不用遵守那些死板的校規。

如何才能走出自己的Comfort Zone？（《東京女子圖鑒》劇照）

長大以後，才發現是另一回事。社會照樣會給你加上各樣枷鎖，當你畢業了，找到一份穩定的工作，過着安逸的生活。你會為了生活，做着你不喜歡的工作，忍受與你不合的人合作。不僅在職場上，在愛情上如是，你可能會為了結婚生子而勉強維繫關係。安穩，反而成為了你最大的阻礙和限制。結果，你只是由一個很乖的小孩變成了很乖的大人。你有感生活毫無意義，卻寧願沉悶地生活下去，也不願冒一絲風險開展新生活。年紀愈大，擁有愈多，讓你更耽於安逸，不願闖蕩未知領域。

對於未知的不安是人之常情，然而，改變不只是意味着失去，還會為你的人生帶來更多可能性。安逸得太久不知何從入手？即做以下心理測驗，尋找走出Comfort Zone的方法。

當你找工作時，以下哪個是你最先考慮的因素？ A.薪水 B.與家的距離 C.工時和假期 D.發揮空間