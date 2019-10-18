【12星座】日本人氣占星師19年末預告：金牛脫單、 雙魚事業強？

一眨眼又來到年尾了，今年不知道大家的運程如何呢？如果成年都行霉運的你不用傷心，還有時間可以逆轉運勢。日本一位超人氣星座占卜師アンフィン就分析了12星座來到2019年年末的運程，來看看你的運勢會有什麼變化吧！

看看12星座年末運程，或會令你有更多啟發！(tvNDrama@Facebbok)

很多網友都表示這位占卜師アンフィン的準確度極高，不過想要扭轉運勢當然不能只是等運到，也要靠自己的行動。年末想要轉運又或者想增加桃花運，大可參考一下要怎樣做吧！

白羊座2019年年末運程預測。

整體運

白羊座的女生今年下半年的整體運程來說都比較穩定，上半年的一些財產問題或者家庭矛盾在年末的這個時間也會得到紓緩或者解決。

白羊座事業運和財運最高峰時期是在11月份。(tvNDrama@Facebbok)

事業運

白羊座最強盛的事業運和財運是在11月份，也是今年最關鍵的月份，只要保持狀態穩定，繼續努力，11月就可以取得不錯的成果。

白羊座、獅子座同射手座都是和白羊女合襯的星座。(tvNDrama@Facebbok)

愛情運

不管是單身還是戀愛中，可以看一下你的對像是不是白羊座、獅子座同射手座，這3個星座和白羊女都是絕配，發展戀情的話可以相處融洽、感情甜蜜，而且也是互相的貴人。

金牛座2019年年末運程預測。

整體運

2019年末金牛座的運勢會有頗大的浮動，生活環境可能會因為一些突發的原因或者父母的關係產生大變動。不過在12月3日之後因為金牛的幸運星木星的運行軌跡變化，金牛女將會遇上幸運的事情，將會度過一個充實又忙碌的年尾。

金牛座女生不妨多發掘一些新的興趣。(tvNDrama@Facebbok)

事業運

在事業方面，除了日常的工作之外，最好發掘一些新的興趣或者技能，可能會為你帶來驚喜喔！

單身金牛女很大機會在今年找到另一半喔！(tvNDrama@Facebbok)

愛情運

單身的金牛女們極有可能在今年年尾找到另一半，而戀愛中的金牛女們，10月到12月都是讓感情升溫或者進入結婚階段的好時機。

剩下10個星座運程預測：