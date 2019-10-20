閨密旅行拍照甫士大全：人體層層疊、星形陣　打卡竟變友情考驗？

一大班女生的閨密旅行，總是特別開心，每到一個景點都想瘋狂打卡，但是人數多的時候就很難擺甫士，企定定又會太過呆板，鉸剪手又會太過普通，女神動作又太過造作，真是想到頭都大。

同一班閨密去旅行，如何影出一張有趣又不通俗的照片非常講創意。(huihui52525@IG)

如果你也有這樣的煩惱，不妨可以參考一下IG上韓國女生們正流行的團體甫士照！照片的構圖和動作並不複雜，但拍攝出來的效果有趣又吸晴，單單看照片已經感受到她們拍照時肯定充滿歡樂的笑聲，現在就預先參考，跟閨密們去旅行時拍個痛快吧！

Dress Code風格照

閨密去旅行襯衫是最開心的事。(pimtha@IG)

一班女生閏密去旅行當然少不了扮靚和化妝，雖然夾Dress Code拍照已經不是什麼新鮮事，但是正所謂「橋唔怕舊，最緊要受」，影相時在穿搭上放點心思，整個感覺已會變同截然不同。在韓國也非常流行「Concept Travel」，每次去旅行都會定立一個主題穿搭，例如復古風、運動風，又或者每人一個顏色，拍起照來都會非常搶眼又一致，就算排排企都會很好看，那麼就只要在鏡頭前自然地放鬆拍照就可以了。

韓國非常流行的「Concept Travel」：

人體層層疊

層層疊拍照法是友情的考驗。(duffy_1013@IG)

層層疊需要多人才可以做出有趣的視覺效果，最好要有5個人以上的團體。顧名思義這個人體層層疊需要用到整個身體，而且最好要有一個脾氣好又夠「份量」的好朋友，因為層層疊姿勢需要一個人疊一個，通常最底的那位就要承受上面的人的重量，如果不斷NG重拍的話，少點耐性、脾氣差點的，真的會絕交。

考驗友情的「人體層層疊」：

列隊式

多人的話列隊式是不錯的參考姿勢。(huihui52525@IG)

如果人夠多的話，每個人做同一個動作的效果真的會超級搶鏡！前面說的排排企只要列好一個陣形，每個人的服飾都大致一樣的話，出來的效果搞笑之餘又很有氣勢。例如是卡通片中戰隊式的列陣，加上一致的面無表情，畫面滑稽又有創意，要加強照片效果，最好就是配搭鮮色的衣服或者其他突出的Dress Code。

搞笑的列隊陣形拍攝法：

星星魔法陣

五星拍照姿勢也流行了一段時間。(heynii___@IG)

星星魔法陣在早前已經十分流行，不過這個甫士只能是5個人進行，「多餘的朋友」就不能入鏡了。這個「星星魔法陣」就是有兩個擺法，一是利用鉸剪手拼出一個星星形狀，簡單又不花氣力；另外一個就是利用全身特別是需要打開整個手臂拼成一個人體五角星，網上也有很多教學，筆者也曾經和朋友們嘗試過這個甫士，困難度可以說是5星星，但是過程卻爆笑又歡樂，值得一試的打卡甫士。

爆笑又高難度的「星星魔法陣」：