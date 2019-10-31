MUJI無印良品減價　$612入手過千香薰機套裝　終極一招額外再9折

無印良品（MUJI）將會於11月1日至11月10日舉行「無印良品週間」大減價，MUJI passport會員在優惠期間購買所有貨品都有9折優惠，而每天更有不同精選優惠貨品，折上折後價錢的確值得入手，愛好「無印風」的你不妨趁此機會「掃貨」。

MUJI大減價啊！（MUJI HK Facebook）

優惠分兩階段進行

這次MUJI Week分兩個階段進行，分別是11月1日至5日和11月6日至10日。每一階段都各自有不同的限定優惠服飾、家居用品、旅行用品、護膚品、床上用品等等，當中更不乏屢獲好評的人氣產品，MUJI Week過往一年只會進行兩次大減價活動，所以各位粉絲不要錯過這次優惠。以下推介的MUJI皇牌商品實用又抵買，大家可以考慮入手:

1.香薰噴霧器套裝（原價$856至$1,060，特價$612）

失眠似乎是不少人的通病，家中點上香薰絕對可以讓人放鬆心情，更容易入睡。而無印良品香薰產品一向有品質保證，香薰油也選擇眾多。這次MUJI Week的優惠商品也包括香薰噴霧器套裝，內含大尺寸的香薰噴霧器和自選2支10毫升的香薰油。套裝原價$856至$1,060，特價後只需$612（$680 + 會員9折），價錢絕對吸引，因為平日單買大香薰機已經要$680。香薰套裝將會在第一階段（11月1日至11月5日）減價，有興趣入手就要記實日期。

香薰套裝的確抵買。（MUJI HK Facebook）

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+ 8 + 7 + 6

PP化妝收納很多用途。（IG@muji_taiwan）

2.PP化妝品收納（原價$22-$40，特價$13-$25）

MUJI的收納用品一向是皇牌產品，深受大眾歡迎。日本朝日電視台《お願い！ランキング》邀請了304位無印良品職員，選出他們心目中一定要入手的十大實用產品，PP化妝品收納榜上有名，他們覺得收納盒設有不同大小，可以將化妝品或護膚品分門別類，也可以用來分類餐具、廚房用品，甚至將食材放進雪櫃分類，而且可堆疊使用，十分慳位。各款PP化妝品收納在Muji Week第二階段（11月6日至10日）有7折優惠，成為會員後有額外9折，一次過買不同尺寸也很划算。



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無印職員推介收納盒，可以將化妝品或護膚品分門別類，也可以用來分類餐具、廚房用品。（無印良品官網）

3.敏感肌 / 水凝保濕 / 平衡淨肌 / 草本 / 海洋深層面部護理（原價$10至$250，特價$7至$180）

身邊不少敏感皮膚的女生朋友都會選用Muji的護膚品，因為大部分護膚產品都沒有加入酒精，性質較溫和，適用於大部分皮膚。而且Muji護膚品價錢「親民」，即使是學生也能負擔得起。而這次Muji Week的減價商品涵蓋了大部分面部護理產品，包括不同系列的爽膚水、卸妝油、潔面產品，精選面部護理將會在第二階段（11月6日至10日）有7折+會員9折優惠。如果一向有使用無印護膚產品的習慣，不妨趁此機會「補貨」。

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