42歲汪琳凍齡童顏卻成無綫專屬「苦命女」　真實人生曾小產同曲折

最近無綫深夜重播劇集《絕代商驕》，黃子華和佘詩曼在劇中飾演歡喜冤家，受到不少觀眾喜愛。而劇中飾演佘詩曼表姨的汪琳也讓不少人留下深刻印象，過去演過不少命途多舛的角色，可算是無綫中的「苦命女」代表。

不僅在戲內，她在現實中也曾經歷大挫折。她1996年加入無綫，雖然一直多演閒角，但擁有甜美Baby Face的她形象親切入屋。曾經與梁雪湄、雷穎怡、梁佩盈、任港秀、翟佩雲、李慧萍、李思蓓、姚樂怡組成電波少女組合，主要在競技節目《超級電波少女大激鬥》亮相，當時的水着造型引起不少討論。而她在2008年與商人張忠弦結婚，2013年正式離開無綫，成為幸福少奶奶。

汪琳在《絕代商驕》飾演佘詩曼表姨。（《絕代商驕》劇照）

曾患甲狀腺一度暴肥

汪琳在無綫工作16年，雖然未曾成為主角，但工作機會依然不少。只是她在2003年時，曾經患上甲狀腺，身形暴肥十多磅，並且喉嚨腫脹和眼凸，原本準備出演《鳳舞香羅》的她，因此被逼辭演。她直言很難過，因為這個角色很有發揮空間。當時接受媒體訪問時，她提及自己出現心跳異常的情況，曾經每分鐘高達一百三十下。她只好停工休息，當時也因此失去了不少工作機會。

點擊看汪琳飾演過的苦命角色：

+ 3 + 2

小產感自責成陰霾

汪琳在2011年誕下女兒Kesha，之後和丈夫有共識再追一胎。她在2014年再次懷孕，只可惜在懷孕6-7週的時候不幸小產，她在接受媒體訪問時坦言曾為此事感到自責，她自言生完第一胎之後，身體已經不太健康。身邊人都提醒她懷第二胎時，要更加謹慎小心。然而，她卻不以為意，即使懷孕後，仍會抱着女兒睡覺，毫不顧忌地拿重物，也沒有好好休息。只是突然有一天她覺得肚痛，立即入院照超聲波，卻發現自己已經小產。她坦言是自己不夠小心，不懂得好好照顧身體，才不能保住胎兒。

小產對每個母親而言都是椎心之痛，她的身體狀況也因此大不如前。之後希望再次懷孕，卻屢屢受挫。原本已經半放棄的她，卻在去年以40之齡懷上兒子Lewie，終能「湊成好字」，現在兒子已經滿一歲，她也不時在社交媒體上分享自己的育兒點滴。