【慳錢】不知不覺買多咗？　「定量化法則」讓你花得更少買更好

編按：外出購物時，不知不覺便會買了很多，導致家中雜物一堆。因此，下文作者提出了一些方法，教大家如何改變自己的消費模式，省下金錢。

開始留意物品的數量

從前不會特別留意物品數量的時候，我總是同時擁有好幾個類似的東西。

其實人的喜好變化不大，所以要是沒特別注意，就很容易買下一樣的東西。拍攝廣告的專家與店家都很厲害，會把商品擺成特別吸引人的模樣，讓我們在不知不覺間，受到物欲擺布而衝動買下喜愛的東西。

所以要是沒特別注意，就很容易買下一樣的東西。（《購物狂的異想世界》劇照）

規定物品最多只能到某個數量，能有效防止我們受到物欲的控制。以包包為例，假如我們規定不同功能的包包只能各留一個，分別是講求美觀、外出用、戶外運動用等，當我們看到類似的包包而產生購買欲望時，就會意識到「我的包包已經夠了」。只要能控制物欲，當家裡的物品一度減少後，就不會再恢復成原本滿山滿谷的狀態了。

拍攝廣告的專家與店家會把商品擺成特別吸引人的模樣。（unsplash／stereophototyp）

定量化與定額化

除了規定物品的數量之外，還有一個方法—規定數量額度的上限。某些類型的物品比較適合採取這種方式，例如：每本書的大小與厚度都不太一樣，因此要設立一個空間的上限，規定只能保留放得進這個空間裡的書。而指甲油和飾品也一樣，越是喜歡的東西就越容易買太多，這時只要設立一個上限就能買得有所節制。這麼一來，家裡的東西就不會繼續增加，可以維持清爽的空間。

在我開始定量化之前，家裡是什麼樣子呢？

幾年前的我，總覺得包包和衣服永遠不夠，原因在於我並不清楚自己需要多少、也不清楚目前到底擁有多少。

每天早上總是不知道該穿哪件衣服，經常感到自己缺這個、少那個，所以就買了很多十分相似的東西。

越是喜歡的東西就越容易買太多。（unsplash／beccamchaffie）

家中堆滿類似的物品

家裡全都是類似的包包。我已經擁有很多顏色的帆布包包，卻連一個正式的包包都沒有。每當我要購買包包、考慮要買哪種類型時，總會有思考上的盲點。

明明家裡只有兩個人，卻擺著一堆椅子。我以為東西越多，生活就越多采多姿，導致家裡明明只有兩個人，卻擺了一堆家具，在打掃和維護上都非常麻煩。

我以為東西越多，生活就越多采多姿。（《購物狂的異想世界》劇照）

採取定量化後，獲得了這些好處

自從採取定量化之後，東西就不再無止境地增加，於是便能維持寬敞的生活空間。東西一少，在維護和打掃方面都非常輕鬆，自由時間也變多了。不只如此，甚至還能清楚得知「我的東西已經夠了」，內心感到十分滿足。外出時也不會再衝動購物，省下了無謂的開銷。

衣櫃裡全都是喜歡的物品

由於我縮減了衣服與包包的數量，因此會自然淘汰掉不是那麼喜歡的東西，只留下真正喜歡的。

降低物品的數量上限後，就能提高購買每一件物品的預算。於是，生活中充滿了自己真正喜愛的物品。

東西一少，在維護和打掃方面都非常輕鬆，自由時間也變多了。（unsplash／pperkins）

定量化的好處

一進一出，不再增加東西的數量。

舉個例子，當我決定白色的鞋子只需要一雙後，便遵守一進一出的規則，於是鞋子的數量就不會增加了。

只要明白東西夠了，便能消除購物的欲望。

要是以為自己還缺什麼東西，外出時就會想買這個、想買那個。

如果能特別留意家中物品的數量，就會清楚知道「我的東西已經夠了」，不再衝動購物。

避免買下已經有的東西，省下無謂的開銷。

只要隨身攜帶一把傘，下雨時就不需要臨時到便利商店買傘。行動電源和文具也一樣。如果物品能維持一定的數量，比較不會忘記帶東西，不用再買原本已經有的，於是能省下無謂的花費。

要是以為自己還缺什麼東西，外出時就會想購物。（unsplash／dylu）

居住在不同地區，適合的鞋子也會有所不同。原本我住在一年當中下雪時間很長的北方，但自從搬家後，冬天的鞋子就變得完全不一樣了。原本我有三雙靴子，冬天時每天會根據雪的深度和場合選擇適合的靴子，但搬家後便丟掉了所有靴子。鞋子應該要根據當下的生活型態進行適當的調整。

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以上內容節錄自《包包只要三個就夠》。

書名：《包包只要三個就夠》

出版社：方智出版社

作者：Ofumi