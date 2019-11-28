【斷捨離】執屋第一步是斷物欲　五個小方法有效避開購物陷阱

編按：想家居整齊不是單靠執屋就可以，在執屋前其實還有五個關鍵地方需要注意！

山下英子所著的《斷舍離》一書中，「斷」是指斷絕不需要的東西，那是指入屋的物品。購物前三思、不接受不要的物品和只添購必要的東西也是「斷」的一種。如果物品有入無出，家的空間總有飽和的一天，怎樣整理怎樣收拾也不能完全解決問題，所以除了執屋外，不讓不需要的東西入屋是保持家居整齊的其中一個關鍵。

不讓不需要的東西入屋是保持家居整齊的其中一個關鍵。（unsplash／nathanfertig）

我們會在不知不覺中受市場上的消費主義影響，那麼可以怎樣避免一些購物弱點呢？

取消訂閱店舖優惠

在互聯網的世界，只要你曾經搜尋過某類商品或訂閱某家的Newsletter，店家便有機會在你瀏覽的網頁、電郵等想你發放消費訊息。消費主義像空氣一樣無處不在，更會間接影響我們的消費習慣！取消訂閱店舖優惠訊息，斷絕誘惑的來源，是斷絕購買欲的第一步。

店家會在你瀏覽的網頁、電郵等想你發放消費訊息。（unsplash／webaroo）

擬定詳細的購物清單

購物前擬定購物清單，這樣能避免漫無目的地逛商場，避免購買一些原本不需要的東西。另外，購物清單寫得愈仔細愈好，例如寫上「白色恤衫」，而非只是「恤衫」，我們便不需把所有售賣恤衫的地方也逛一遍，把時間和精神集中在「白色恤衫」上便可。另外，出發去購買食物前也不妨先拍下雪櫃或零食櫃的情況，掌握現有食物的種類和數量，購物時才不會購買重複的東西。

購物前擬定購物清單，避免購買一些原本不需要的東西。（unsplash／martafilipczyk）

別在店舖接近關門時購物

時間不夠時，我們會作一些衝動的決定。當店鋪接近關門時，如果我們還有想試的衣服，或試了幾件衣服也未能決定哪件較好時，先離開店舖，下次再做決定，避免衝動購物。

別在肚餓時購物

我們在肚餓時判斷力和耐性會降低。當遇到物品要二揀一，或不知道選擇什麼顏色時，在飢餓的影響下，會令我們倉卒下決定，甚至會全部買下來。

時間不夠時，我們會作一些衝動的決定。（unsplash／lucaslaw__）

以經驗代替物品

有時我們會在一些場合、節日或紀念品日送禮給別人，如果別人不喜歡或那份禮物不合用，可能會為別人帶來負擔。其實想表達心意，我們可以試試換個方式，例如與朋友聚餐、親自下廚、選一場舞台劇或展覽，以至一起做運動等，也是不錯的選擇。同樣地，當我們想買禮物犒賞自己，也可以考慮以經驗代替物品啊！

與朋友聚餐是不錯的選擇。（unsplash／inayali）

如果這個東西不是橙色，我會想留嗎？（共田官網） 其他購物弱點包括商戶的宣傳字眼、價格優惠、物品的款式、商標、圖案等。而我的購物弱點便是橙色了，以前當我見到橙色的東西時，便馬上覺得很有用、一定用得到、很可愛等，如別人相贈橙色的東西，我會毫不猶豫的收下。 就像圖中的USB風扇，我已忘記了如何得到它，應該是雜誌的贈品或別人給我的吧。即使它的狀況良好還能動，但根本不能令我感受任何涼意，很明顯我從沒用過它。於是我開始認真地思考它的去留，它看來像是一個將來或許會有用的東西……正當我差點墮入這個陷阱時，我便問自己：「如果這個東西不是橙色，我會想留嗎？」結果，我馬上得到一個肯定的答案。我把它轉贈了。

以上文章節錄自《執屋——50個告別雜物提案》。

《 執屋——50個告別雜物提案》封面。（非凡出版）

書名：《執屋——50個告別雜物提案》

作者：阿橙

出版商：非凡出版