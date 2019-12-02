【名媛生活】全球女生的公主夢！五大奢華舞會　貴族千金未必獲邀

上流社會的世界總是散發著時尚但神祕的氛圍，尤其一眾長相亮麗的名媛女生，大家都會想窺探她們穿著高訂禮服的社交生活，而每年有些慈善活動派對，就讓大家可以一睹她們的世界，好像幫助美國愛滋病研究基金會的 amfAR 晚宴、時尚界年度大事 Met Gala、英國王室的 Royal Ascot…還有以下這 5 個慈善籌款晚宴，都是一眾名媛渴望受邀出席的年度派對。

英國 The Queen Charlotte’s Ball 是 Debutante 的始祖（Gettyimages／視覺中國）

名媛舞會的歷史

名媛舞會起源要追溯到 18 世紀的英國宮廷，統稱 Debutante ，可簡稱為deb，是年輕名門女生初次踏入宮廷的儀式，藉此代表及延續她們家族的聲望。而在那個極度重視婚姻等級觀念的年代，舞會也是向出席的貴族年輕男子保證，他們會面的女生都是跟他們地位相似，以方便「竹門對竹門」。

#1. Le Bal des Débutantes 巴黎名媛舞會

今個月尾即將舉行的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）， 曾被 Forbes 評為「世界十大頂尖奢華晚會」，也是很多貴族千金首次亮相社交場合的舞會。「巴黎名媛舞會」從 1994 開始舉行，每年只邀請二十多位來自不同國家、16 至 22 歲的年輕女生出席，無論背景、氣質內涵和外表都是大會篩選的條件，而且大會得到幾乎所有大牌的高訂服裝、珠寶贊助，令很多貴族都希望女兒能夠獲邀。過去舞會多次邀請華裔名媛出席，包括林建岳女兒林心兒、利孝和夫人外孫女雷正殷、賭王女兒何超欣，因此舞會也在亞洲聲名大噪。今年還將會有絕美的星二代，邱淑貞和 I.T 老闆沈嘉偉的女兒沈月！單看她的試穿相片已經令人相當驚艷。

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#2. The Queen Charlotte’s Ball夏洛特女王舞會

英國 The Queen Charlotte’s Ball 是 Debutante 的始祖，1780 年時由英國國王喬治三世 (King George III) 為太太夏洛特慶生 (Queen Charlotte) 開始，至今已擁有 240 年歷史，由起初只邀請 20 位歐洲皇室貴族女生出席，到近年才會邀請二十多位 17 – 25 歲來自全球的名媛。據知，受到初步邀請的女生，仍需要親身飛到英國面試，她們要讓大會了解她們的修養、禮儀和更多背景，當然，幸運入選的女生，大會亦會給她們禮儀培訓，和挑選一個匹配的貴族級舞伴。

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#3. Bal De La Rose玫瑰慈善舞會

Bal De La Rose 來自摩洛哥，是由大家熟悉的美麗王妃 Grace Kelly 創辦，她希望以自身影響力捐款給藝術和兒望慈善團體，而玫瑰就是她最愛的花種。每年春天，晚會都會用新鮮艷麗的玫瑰佈滿整個場地，不同於先前兩個成人禮，玫瑰慈善舞會會廣邀來自歐美的貴族、富豪、時尚名人，Karl Lagerfeld 也曾是座上客。

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#4. The Caudwell Children Butterfly Ball 考德威爾兒童蝴蝶慈善舞會

同樣是來自英國，The Caudwell Children Butterfly Ball 由億萬富翁慈善家 John Caudwell 創立，有「全倫敦討論度最高舞會」的稱號，每年有約 1,000 名人遠赴出席，籌集捐款予英國殘疾兒童。

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#Il Ballo del Doge總督的舞會

自 15 世紀在威尼斯舉辦的化裝舞會，，曾被 Vanity Fair 評為「世界上最獨特的派對之一」，嘉賓包括歐洲、中東皇室成員，奢華是當然的，但這個派對特別在每年都有不同主題供大家打扮，明年 2 月的 Il Ballo del Doge 主題是「嘉年華狂想曲 – 挑釁，救贖，奇蹟（Carnival Rhapsody – Provocation, Redemption, MIracle）」，相對之前的派對，Il Ballo del Doge 相對親民得多，你（只要）付出 1000 歐元，就有機會擁有入場門票，由於 Il Ballo del Doge 可讓大眾參與奢華的上流生活，ABC 電視台曾將這舞會列為「人生必做十件事之一」。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】