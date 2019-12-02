德仁天皇獨女愛子公主18歲生日　屢被攻擊外貌「崩壞」壓力至暴瘦

德仁天皇早前即位，改元令和，獨女愛子公主今年亦剛好18歲。 日本的街頭上，無論十多歲至八十歲的女性臉上都會有化妝品的痕跡，化妝對日本人而言已變成一種「禮貌」。事事講求外形、包裝的日本人，對皇室成員的批評也毫不手軟，德仁天皇的獨生女愛子公主一直都是網民欺凌的對象，常常將她與被指是「皇室第一美」的佳子公主比較，戲稱兩人是「凡人與公主」的對決。

日前，度過18歲生日愛子笑容滿面，似乎走出舊日陰霾。（路透社）

日前（1日），愛子公主剛渡過18歲生日，下年即將升讀大學的她看起來臉色不錯，宮內廳更然而，年紀輕輕的她其實早已經歷過一段「黑暗歲月」。

愛子公主常常被人拿來與其他公主比較，點擊看日本皇室內的公主：

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疑因壓力過大 暴瘦成「紙片人」

身為皇室成員，自小便要面對大眾的目光，成為公主是不少女生「夢寐以求」的事，但對愛子而言，公主這個身份卻讓她受盡抨擊，這些批評對一個少女而言似乎太過殘忍。小時候的愛子公主因長相酷似「櫻桃小丸子」，讓不少人大讚可愛，只是隨着年紀漸長，樣子越像父親德仁天皇，因而不少人覺得她「崩壞」了。這些惡毒的評論不時出現在社交平台上，愛子公主似乎也曾經受其影響，15歲就讀中三的時候被傳出長期缺席課堂，又一度暴瘦至臉部凹陷。她替父親慶祝57歲生日時，一臉憔悴，沒有笑容，身高164cm的她，目測不過40kg左右，當時還是皇太子的德仁天皇承認女兒患病，雖未有明言病情，但情況也令人擔憂。

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才華洋溢學懂欣賞自己

現任皇后雅子其實也是過來人，嫁入皇室後飽受壓力，一度患上抑鬱症。她更不願意看到女兒重蹈覆轍，因此常常陪伴在側。幸而，最後愛子公主也能走出陰霾，18歲的她在鏡頭沒有了從前的閃閃縮縮，髮型換上了流行的空氣瀏海，愛子公主散發出過往沒有的自信和穩重。大眾常常把注意力放在皇室成員的外形打扮上，卻往往忽略了他們的才華。

愛子公主樣貌其實不算醜陋。（VCG）

成績冠絕皇室 內在美先由自己肯定

愛子公主其實多才多藝，日本雜誌《週刊現代》2013年的報導曾經指出她是同年齡層皇室成員中，成績最好的一位，當時甚至推測她會考入日本第一學府東京大學。而德仁天皇也直指女兒的英語能力更勝於自己，雖然未有透露未來的升學意向，但身為高材生的她未必會選擇升讀傳統的貴族學校學習院大學，反而有機會到海外留學，父親曾經就讀的牛津大學或母親就讀過得哈佛大學都在他們的考慮範圍之內。

不過，愛子公主也不是「死讀書」的書蟲，她對古典音樂很有興趣，從小就是大提琴能手，她也喜愛滑雪，曾經在鏡頭前展現她「帥氣」的滑雪姿態。愛子公主重拾了笑容，但社交網站仍有不少針對她的攻擊。

在這個充滿惡意的世界中，樣子漂亮的女生可能會被人當作花瓶，樣子不符合主流對「美」的標準可能會被欺凌，正因如此，女生要更加學懂愛自己、欣賞自己，這是不論公主還是平民都要學習的課題。

參考資料：《週刊現代》