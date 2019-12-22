【斷捨離】不穿的衣服不捨得丟？　留下什麼決定你成為什麼樣的人

編按：即使衣櫃裹有許多衣服，仍會覺得沒衣服穿，一些從未穿過且不合適自己的衣服又不捨得扔掉，且看下文作者分析如何斷捨離。

你是否曾經想過，你身上穿的、衣櫥掛的這些衣服，為什麼會來到我們身邊？

剛成立衣櫥醫生臉書專頁時，我看着自己的衣櫥，心想，明明留下的都是自己喜歡的衣服，為什麼還是沒有滿足感？而且我最常做的動作，是將衣櫥所有衣服拿下來，再放回去，反覆做了好多次，一邊想着，為什麼衣服都這麼新、這麼好看，還是會覺得不夠穿，甚至多到讓人困擾。

（instagram @elle_menope）

這件事困擾我半年之久，最後，我用自己的方法，把非有不可的衣服掛回去，結果衣櫥裹只留下幾件我真正會穿的衣服，這讓我感到非常舒服。

看着剩下的衣服，我開始思考，當初它們來到我身邊的目的是什麼？

我發現，許多衣服在買的當下，雖然都很喜歡，卻不一定會想再穿一次。

衣服的現在、過去與未來

我有一件色調溫暖的森林系風格毛衣，是在二手服飾店隨意買下的。回想當時的我因為跟前任鬧得不愉快，心情很差，只憑直覺選了這件衣服，覺得喜歡就買了；買下這件衣服後，我原本陰鬱的心情也真的跟着變好。然而，在傷心的情緒過去之後，這些美麗的東西只是因為一時衝動、想療癒自己才買下的，我其實根本不會再穿。

（Becca McHaffie/unsplash）

說也奇怪，這些衝動之下買回來的衣服，因為心裹想着一定要記得穿，甚至強迫自己穿，不然就浪費了，以這般心情穿上後，到最後還是會知道其實並不適合自己。

於是我明白這件衣服來到我身邊的目的，是為了讓我心情變好；對過去的我而言，這件衣服的目的已經達成，我在當時就得到了滿足。

仔細審視後，我發現，這件衣服並不會讓現在及未來的我變得更好；意識到這件衣服的任務已經完成，於是我請那些看似美好卻不再適合的衣服，離開我的衣櫥。

「謝謝妳們，妳們真的很美，卻不再讓我心動了⋯⋯」找到問題根源，妥善捨棄之後，我心裹着實輕鬆不少。

我領悟到每一件衣服有其階段性任務。我將以上思考過程寫下來，透過進一步深究捨棄不掉這件衣服的原因，並且把過去和未來也一併納入思考。我感到自己的視野變得更開闊了，也由此得出「思考階段性任務整理法」：對於丟棄不了的衣服，要將時間軸拉開，分成過去、現在與未來，並且問自己三個問題：

‧過去為什麼會擁有它？

‧對現在的自己而言需要嗎？

‧這件衣服是否是未來自己想成為的樣子？

（Angela Bailey/unsplash）

身邊的這些衣服，的確是當時的自己很無悔的抉擇，明白它們對於現在的自己已經不再適合了，是很重要的一件事。

猶記當時的我正想開創一番新事業，希望呈現出專業感，但這件森林系風格的衣服太休閒可愛，沒有辦法帶領我到想去的未來。當你用比較開闊的格局去思考，就會比較心甘情願地放下。

捨棄的重點不是丟，而是留

其實現在回想起來，我丟這件衣服，並沒有後悔的感覺，因為這件衣服對我的意義在於，讓我開始思考自己到底想留下什麼。

（Burgess Milner/unsplash）

世上誘惑實在太多，當你不夠清楚自己的需求，就很容易動搖，什麼都想要。

很多時候人生一出現空白，我們就急着填滿空缺，無論面對感情或工作，都是一樣的反應，就如同塞滿衣服的衣櫥，擁有愈多反而讓人愈不懂珍惜，生活更形混亂。

這就是為什麼我認為留白很重要，因為意識到「空」，才會產生行動，迎接新的自己。當時的我留白了，才知道我需要的是一件簡約俐落的西裝外套，而非森林系的浪漫洋裝。該做出什麼樣的選擇，取決於你如何透徹地體察自己的需要。

直到現在協助客戶檢視衣櫥時，我也是這樣鼓勵客戶：「別害怕自己的衣櫥空，意識到空，才會重新省思自己的需求，進而找出適合自己的衣物。你要清空，新的東西才會進來。」

「別害怕自己的衣櫥空，意識到空，才會重新省思自己的需求，進而找出適合自己的衣物。你要清空，新的東西才會進來。」（Andrej Lišakov/unsplash）

注重把衣服邀請回家的儀式，遵循內心的聲音，要和衣服產生共振。

衣服，從來就不是干擾，也不是附屬於你；當然，你也不該附屬於衣物，互相附屬的關係，無論發生在物品或是人的身上，都是不健康的。

在整理的過程當中，會釐清自己過往人生的種種過程，你的衣服會靜靜地告訴你答案。

以上內容摘錄自《衣櫥醫生，帶你走入對的人生》。

《衣櫥醫生，帶你走入對的人生》封面。（究竟出版社）

書名：衣櫥醫生，帶你走入對的人生

作者：賴庭荷

出版社：究竟出版社