倪晨曦基因強大媽媽奪選美冠軍　林明禎母身形「超現實」更勝女兒

倪晨曦（Elva）2006年參選國際華裔小姐，可惜三甲未入，卻因為甜美樣貌吸引到觀眾注意。她現在除了拍電影、做主持，還是人氣美妝YouTuber，不時拍片分享美容和瑜伽心得。

原來她的美貌遺傳自母親，讓人見識到何謂「贏在起跑線」上。日前她在Instagram上傳母親參選《2019全球辣媽大賽》得獎的照片，相中62歲倪媽媽保養得宜，擁有凍齡樣貌和身材。除了倪晨曦的媽媽，不少女星的媽媽同樣擁有逆齡美貌，與女明星合照時宛如兩姐妹，足見基因強大。

1.林明禎

來自馬來西亞的藝人林明禎先是到台灣發展，近年在香港電影、電視節目也可見到她的身影。29歲的她擁有「天使臉孔、魔鬼身材」， 尤其是身材完全「不科學」，上圍豐滿卻有23吋纖腰。而她53歲的媽媽更加「不現實」，除了樣貌看起來年輕，身材與林明禎簡直一模一樣，看起來完全不像生過4個孩子的母親。林明禎自小父母離異，四姊弟由媽媽撫養長大，林明禎同時兼顧家庭和工作，絕對是個好媽媽。因此，林明禎社交平台上都是一家人旅遊的照片，可見她對媽媽的一片孝心。

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2.林夏薇

今年憑着電視劇《十二傳說》廣為觀眾認識的林夏薇，原來也有一個凍齡媽媽。她的媽媽平日十分低調，甚少出現在林夏薇的社交平台。然而，《十二傳說》首播當天，林夏薇拉着媽媽一齊看首播並上傳照片，兩人外貌神韻均十分相似，而60歲的林媽媽皮膚白滑，絕對稱得上是「美魔女」。

3.鄧紫棋Gem

2008年以16歲之齡出道的Gem，入行11年，樣貌都沒有太大變化。28歲的她擁有「Baby Face」，一副童顏似乎是遺傳自母親。Gem不時上傳與媽媽合照，又與媽媽一齊拍攝記錄生活的影片，年過50歲的媽媽看起來像她的姐姐。鄧媽媽不但外表凍齡，而且心態年輕，同Gem的相處宛如朋友，曾經被女兒整蠱吃「超辣麵」依然毫不介意。鄧媽媽過去更是上海音樂學院聲樂系的畢業生，相信Gem的音樂才能也是遺傳自媽媽。

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