【延禧攻略續集】昭華公主原型同樣受寵 身為公主也有代價…

《延禧攻略》續集《金枝玉葉》即將於31/12在Netflix上架，番外篇的主角不再是吳謹言和聶遠，主線變為魏瓔珞與乾隆所生的女兒昭華公主（王鶴潤飾）與爾晴的兒子福康安（王一哲飾）、蒙古親王拉旺多爾濟（王宇威飾）、親王弘晝的女兒思婉格格（許曉諾飾）之間的四角戀。

吳謹言在《延禧攻略》中飾演魏瓔珞，無論在劇集中還是歷史中都受盡乾隆寵愛。從一名宮女走到貴妃不過用了11年時間，之後乾隆更破先例在有皇后的情況下冊封她為皇貴妃，而她的兒子十五阿哥永琰最後也被立為皇太子，成為嘉慶帝。死後，她也被追贈為「孝儀皇后」，遺體被安放在乾隆的裕陵中，與富察皇后並列在乾隆身旁。而她女兒昭華公主是乾隆的第7個女兒，歷史原型是和靜公主，與母親一樣備受寵愛，乾隆更賜予她一個「尊貴過人」的封號。

昭華公主的原型是固倫和靜公主。（于正微博）

夫家顯赫地位尊貴

清朝時代，公主的封號分為「固倫」和「和碩」，「固倫」是地位較高的封號，理應只有皇后之女才能被稱為「固倫公主」，妃嬪所生之女只能被稱為「和碩公主」。而魏瓔珞生前最高封號只是皇貴妃，她的女兒應該是「和碩公主」，卻在乾隆三十五年被封為固倫和靜公主。她能得此封號除了因為生母受寵，還因為她夫家的顯赫家世。《延禧攻略》續集的預告中，昭華公主直問母親是否一定要遠嫁蒙古和親，吳謹言對女兒說「你必須要嫁給拉旺多爾濟，這是15年來的榮華富貴，必須要付出的代價。」

乾隆曾經把3個公主封為固倫公主，點擊看...

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戲劇中的昭華公主要在福康安和拉旺多爾濟中作出選擇，但歷史上的固倫和靜公主似乎沒有選擇。蒙古親王拉旺多爾濟在年僅數歲已經被定為七公主之額駙，而且被送到京城撫養。他是蒙古首領的長子，如無意外是下一位蒙古首領，身份地位十分尊貴。因此，和靜公主出嫁之前，乾隆為了提升七公主的身份地位，故賜封號「固倫」。

昭華公主如母親為魏佳氏般受寵。（《延禧攻略》劇照）

受盡寵愛惜紅顏薄命

除了賜給她尊貴封號，乾隆對固倫和靜公主的婚事及出嫁後的生活也十分費心，在七公主出嫁前20天，他到兩人未來的住所七公主府巡視，乾隆又將皇家園林熙春園賜給兩夫婦居住，更對賞賜了不少額外的金銀珠寶給七公主，可見乾隆對這個女兒的寵愛。可惜，固倫和靜公主紅顏薄命，年僅20歲就去世了。而在她死後不久，她的生母魏皇貴妃也跟着去世了。但她的丈夫拉旺多爾濟仍受到乾隆和嘉慶重用，拉旺多爾濟也一生為清朝出心出力，生前被封為封為「御前大臣」。