台灣甜品店禁KOL打卡擾民　日本、香港哪地方限制私影敬請自重？

社交平台的出現，讓我們更方便知悉朋輩間的近況，也為我們提供一個分享生活的平台。「打卡文化」也因此而出現，不少人到餐廳都是「相機食先」，到了環境漂亮的「打卡Cafe」更會瘋狂拍照。而餐廳也以此作為推廣方法，為了餐廳的裝修絞盡心思，只希望吸引更多人打卡上傳到IG、Facebook作為「免費宣傳」。大部分餐廳都歡迎顧客打卡，最近卻有台灣甜品店在Facebook上貼出「禁止網美」的告示，引起網民討論。

台灣甜品店三層貼出告示禁止客人的「網美行為」。（三層Facebook）

禁止拍攝個人照片行為

位於台北市的甜品店「三層」由老宅改建而成，店內保留了老建築的獨特味道，加上店內有不少乾花、植物裝飾，吸引不少人到此打卡。然而，最近店家卻貼出在Facebook上貼出「即日起，禁止任何離開座位拍攝個人照片行為」，更怒斥「網美」的自私行為。在店中各個角落拍照，阻擋其他客人去洗手間的路，也讓其他客人要紛紛躲避鏡頭，他們直言最誇張是曾經有網美在店內「換襪子」，完全枉顧其他人感受。店家坦言每天都會碰上這類挑戰容忍「底線」的網美，勸導無用下只好立下這個規定。

打卡也要適可而止？

此告示一出，引起網民一片討論。有人覺得店家是靠網美「推薦才會慢慢紅起來」，因此希望店家不要忘了當初靠誰才紅了起來，有些人則支持餐廳此舉，讓客人可以擁有安靜的用餐環境。一片爭議聲中，餐廳堅持「我們不會取消限制網美這條規定，也沒有限制拍照，只是希望大家都能坐在位子上拍，不要打擾其他人」。

不少餐廳或著名景點都訂立各種規矩，以免有人因打卡而影響到旁人；點圖即看免犯規＝＝＞

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「相機食先」你也沉迷嗎？香港也有「拍攝勝地」禁止影相？

其實在社交平台盛行下，近年對於打卡文化的反思和討論越來越多，分享生活是個人自由，但過度沉溺於「打卡」的行為，卻讓不少人覺得反智。食物上桌，拍一兩張照分享是人之常情，但身邊總有一兩個朋友要仔細研究擺位、燈光，一碟食物要拍十數分鐘，到入口時，食物早已放涼了，本來到餐廳是為了享用美食，此舉未免有點「本末倒置」。此等「坐定定」的打卡行為雖然沒有騷擾到旁人，但錯過了食物最佳享用時期對用心烹調廚師似乎有欠尊重，而且也會忽略了身旁等吃的朋友。

其實這種打卡行為不僅在餐廳內發生，不少著名景點也會出現枉顧旁人感受的「網美」，近如香港的「海山樓」，因其是變形金剛的取景地點而享負盛名，不少遊客冒名而來，半夜仍喧嘩、用閃光燈拍照的行為，嚴重影響了居民的生活，最後大廈居民貼上告示禁止拍照。

台灣甜品店「三層」以孟子的一句「 愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之。」總結這條規矩的本意，其實說到底，打卡無罪，謹記尊重別人就可。