【迪士尼】長髮公主真人版超像真！12星座公主性格神準？

每個女生心中都有顆想成為公主的心，如果你是公主的話，你認為自己是哪位公主呢？迪士尼的公主系列之所以經典，全因為故事淒美浪漫，近年更為這些經典動畫翻拍成真人版電影，為人熟悉的《阿拉丁》和《美女與野獸》票房都大收。現有消息指《魔髮奇緣》也將會開拍真人版了！不過最讓粉絲們期待終究是選角吧，猜猜會由誰主演？

《魔髮奇緣》將會開拍真人版。（Instagram@thedisneyprincesses）

迪士尼粉絲們等到了，公主系列《魔髮奇緣》將會開拍真人版！消息傳出後，令不少粉絲既興奮又緊張，網民均指非常期待故事裡男女主角放天燈的經典浪漫一幕。《魔髮奇緣》的動畫電影於2010年上映，故事講述主角樂佩（Repunzel）擁有一把金長秀髮，她的頭髮擁有神奇的魔法。樂佩一直被養母關在高搭裡，而她卻不知道自己的身世，夢想有一天能離開這座高搭。自從樂佩遇見了男主角後便展開了一場逃離高座的冒險，並尋找她的身世之謎。

《魔髮奇緣》故事深得女生們喜愛。（Instagram@thedisneyprincesses）

《魔髮奇緣》的故事迷倒不少女生！自從推出動畫電影後，粉絲們都期待著真人版電影開拍的一天。消息指迪士尼現在正為電影尋覓角色演員，也是粉絲們十分關心的事。網民在Twitter上展開熱烈的討論，要找一個演員可以完美還原樂佩一角，不但要長有美麗金髮，亦要擁有佻皮公主的氣質，加上極佳的唱功，不少網民也大力推薦金髮美女演員Amanda Seyfried。Amanda外表上的確頗有樂佩的影子，她亦曾於電影《孤星淚》演出，唱功備受肯定。網民更力推濃眉帥氣的Jake Gyllenhaal飾演真人版男主角，並指歌后Cher亦是反派養母的不錯之選。雖然選角方面至今仍未得到確實，但光是討論已夠粉絲們興奮一段日子了！

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迪士尼公主系列中，很多故事也深得女生喜愛。迪士尼公主的官方社交網站公開了公主們對應的12星座插圖，看看哪位公主最能代表你吧！

迪士尼公主的官方社交網站公開了公主們對應的12星座List！（princess.disney.com）

按下圖看公主們對應12星座名單：