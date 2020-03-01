據《2019年全球快樂報告》（The World Happiness Report 2019），在全球156個國家及地區中，芬蘭蟬聯最快樂國家。有關芬蘭的快樂生活，我們並不陌生，那「芬蘭式幸福家居」又如何？

她說：「作為一個四人家庭，這並不容易。但秘訣在於降低物慾。」（designwash@instagram）

芬蘭設計師揭幸福家居秘訣：不能太多顏色 活動空間最重要

Tiina Ilmavirta是來自芬蘭室內設計師，她的Instagram擁兩萬粉絲，全因她的「黑白灰」家居，雖然有兩個小孩，但家中仍似示範單位般空無一物。

Tiina Ilmavirta住在芬蘭灣北岸的艾斯博市（Espoo），奉行極簡主義，Tiina的家居主要是「黑白灰」，配上淺色的木製家俱。她在訪問中提到：「我想營造和平的氣氛。於我來說，家居漂亮十分重要，但更重要的是感覺舒服。它愈是簡單，我就愈是舒適。我喜歡它空蕩蕩的，沒有太多的顏色，而是自然的色調，感覺柔軟。」她更強調，家中要留白，因為任何裝潢都不及活動空間重要。

Tiina的家是只有一層的獨立房子，包括一個開放式的廚房、客廳、電視室、三間睡房、浴室、桑拿房、廁所與洗衣間。

＝＝＝》下圖看Tiina Ilmavirta的「Home Tour」：

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「極簡生活」是一個過程 秘訣在於只留下有需要的物件 且各有位置

Tiina Ilmavirta分享，雖然她是室內設計師，與丈夫一起營運設計公司，但她不求家居立即變成想要的模樣。她時不時裝飾家居，嘗試不同的設計，留心細節。不過，一般大眾市民又可如何向Tiina「取經」，打造令人感覺幸福的家居呢？

她分享，即使她有兩個小孩，但她奉行「極簡生活」。她說：「作為一個四人家庭，這並不容易。但秘訣在於降低物慾。我們需要不多，只留必需品。」她分享兩大「貼士」，就是減少物品與儲物空間，每件物件都有它的位置，使用完畢便要放歸原處。她指出：「一想到無法收納且壓縮到生活空間，自然就不會想買來給自己添麻煩。」

參考資料：Designsetter, The little nordics