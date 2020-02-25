【朱晨麗】大面黑妹港姐蛻變性感女神　甩脂瘦面變白靠呢幾招……

朱晨麗在《大醬園》飾演活潑機智的夏小滿，掌聲還未結束，觀眾又可在《法證先鋒4》欣賞她的演出！今次她飾演成熟冷靜的Madam高，形象大相徑庭，但舉手投足依然散發女神魅力，深得觀眾喜愛。 不講不知，原來朱晨麗出道初期曾被評為「大面港姐」，馬上看看她的蛻變史和變靚tips吧！

32歲的朱晨麗依然仙氣十足！（rebecca_zhu@IG）

11年港姐出道 被稱為翻版陳法拉​

朱晨麗於2011年參加香港小姐競選，比賽前已被封為「翻版陳法拉」，在一眾呼聲中成功當選冠軍。由於當時尚有baby fat，化妝技巧未成熟，常被傳媒拍到包包面和溶妝照。

但要數最經典的「醜小鴨」照，莫過於朱晨麗未在香港出道前，於2003年參加蘇州第三屆水鄉儷人比賽的照片，雖然帶著幾分青澀可愛，但略黑的皮膚和「國字面」實在令人認不出她！

15歲朱晨麗（左）（我愛追TVB@微博）

《棟仁的時光》大跳火辣鋼管舞

朱晨麗加入TVB後出演過不同節目，但講到最令人深刻的一定是《棟仁的時光》中跳鋼管舞的一幕！雖然朱晨麗自小學舞，更是憑著芭蕾舞的成就，通過優才計劃來港定居，但她依然為此努力苦練，這份敬業精神很值得人學習。

《棟仁的時光》性感造型令人難忘。（朱晨麗_Rebecca_Zhu@FB）

自從《棟仁的時光》後，大家對朱晨麗的關注多了，而她亦開始嘗試其他不同角色，更不時大放福利圖！

朱晨麗形象多變

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瘦面變靚靠運動

出道9年，朱晨麗變得愈來愈索，除了保養得宜，化妝技巧提升外，有舞蹈底子的她還勤力做運動，嘗試減走包包面，終於靠運動和頭髮（對，髮型也很重要）擺脫baby fat！