提起盛產美女的國家，泰國雖然未必是大家腦海中第一時間浮現的地方。不過在早前一場Gucci2020秋冬時裝Show上，卻有一位泰國女星驚艷全場，甚至搶走了韓國當紅藝人「國民妹妹」IU的風頭。 這位坐在IU旁邊的泰國女孩引起了網民的注意，深邃出眾的精緻五官吸引住媒體的目光。原來這個超高顏值的女生，就是泰國「第一美女」兼影后Davika Hoorne(又名Mai Davika)。

出現在Gucci2020秋冬時裝Show的泰國女星Davika Hoorne比IU更加光彩動人。(gucci@IG)

今年27歲的Davika是泰國加比利時的混血兒，模特兒出身的Davika身高有175cm，身材苗條又纖長，完全就是衣架子。她也是時尚界的常客，更受到不少高級品牌的青睞。她在2018年的Dolce & Gabbana時裝秀中的強大氣場引起了大眾的注意，高挑的身材、俐落短髮、立體五官配上大紅唇妝，走在台上瞬間成為全場焦點，令大眾對這個氣質不凡的美女充滿好奇心。

Davika Hoorne在2018年的D&G時裝show中散發的強大氣場艷壓全埸。(spinozzib@IG)

Davika當時還和韓國女星Jessica和大陸女星迪麗熱巴同框合照，可是她的顏值氣勢一點都不遜色於其她兩位，更被網民指是最有特色的一位，Davika甚至還被Chanel、Gucci等看中成為時裝秀的常客，魅力過人。

Davika和韓國女星Jessica、迪麗熱巴同框合照的氣勢有過之而無不及，被網民大讚最有特色。(davikah@IG)

Instagram坐擁過千萬追蹤者的Davika是泰國當紅的花旦，她被譽為是「泰國第一美女」、「零死角女星」、「娛樂圈最想要的全方位女星」等等稱號，更曾經兩度入選「全球百大美女」。除了在時尚界有名氣之外，其實她在演藝界的表現也很出色，絕不是一個空有美貌的花瓶。

Davika Hoorne被譽為是「泰國第一美女」，更兩度入選「全球百大美女」。(davikah@IG)

按圖看更多Davika Hoorne美照：

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Davika在2009年開始從模特兒界進軍戲劇界，第一部電視劇《愛神之影》便是女主角，隨後的多套電視劇都有不錯的成績，她更憑著首部電影《嚇鬼阿嫂》衝出泰國，收獲10億票房，成為了泰國當年最賣座電影，她也躍升為泰國的一線女星。Davika獲得過不少戲劇的獎項，她在23歲的時候就憑著電影《戀愛病發》獲得了有「泰國奧斯卡」之稱的金天鵝最佳女主角獎， 年級輕輕就成就不凡，也讓她成為了泰國最搶手的女星之一，現時依然活躍於泰國影藝圈。

Davika Hoorne 憑著電影《嚇鬼阿嫂》衝出泰國，讓不少人認識到這位泰國女星。(《嚇鬼阿嫂》劇照)

雖然Davika看上去氣場凌人，像女神一樣高高在上，但是私下的她給人感覺青春又有活力，特別是她的日常穿搭更十分簡約親民。從Davika的穿搭中可以看到她最常穿的就是牛仔褲，很多人都知道牛仔褲是看家的百搭單品，連Davika也鍾情於牛仔褲，特別是高腰配各種短版上衣，除了可以突顯她的小蠻腰之，還可以增長比例，看上去更加修長。

按圖看更多Davika Hoorne的牛仔褲穿搭：

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另外Davika也很喜歡復古的穿搭，經常看到方領和帶有宮廷袖這些古著元素的服裝，而且Davika的穿搭顏色也很豐富，什麼顏色的服裝在她身上都能輕鬆駕馭，是不折不扣的天生模特兒衣架身形。既有外在美也有實力內涵外，這位泰國「第一美女」的人氣注定更加火紅，看來中日韓美女界又多了一位勁敵了！

按圖看更多Davika Hoorne的復古穿搭：