【法證先鋒IV】李佳芯大8年不輸張曦雯 男生眼中理想女友要性感？

視后李佳芯Ali疑因政治立場而遭TVB雪藏，無緣拍攝《BB來了》和《白色強人》第二輯；另一邊廂張曦雯卻頻頻亮相，先是《法證先鋒IV》的空姐look搶眼吸晴，又取代李佳芯拍《踩過界II》，似乎甚具觀眾緣。雖然Ali和張曦雯均被封為女神，但連登網民都推舉Ali為最佳理想女友，究竟她憑甚麼擊退女人味十足的張曦雯呢？

早前連登討論區發起女神票選活動，Ali以102分奪得冠軍寶座，遠遠拋離排名第9的張曦雯。（G.Honeymoon@LIHKG）

張曦雯被封為「長腿性感女神」

張曦雯在《法證先鋒IV》以一身空姐look登場，雖包得密實一臉清純，但仍無掩其性感魅力，難怪被名媛懷疑是第三者，更遭到當眾掌摑！其實張曦雯擁有混血兒般的精緻外貌，更有42吋長腿和fit爆身材，被封為「性感女神」實在當之無愧！

張曦雯在劇中飾演空姐，形象相當吸粉！（《法證先鋒IV》截圖）

即看更多張曦雯美照

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比起性感女神 男生更鍾情鄰家女孩

儘管29歲的張曦雯擁天使面孔魔鬼身材，但網友居然認為37歲的李佳芯Ali更girlfriendable？原來男生大多喜歡乖巧清純的鄰家女孩，而Ali樣子甜美，笑起來親切無害，輕易融化人心！另外，Ali個子嬌小，童顏加上零瑕膚質，即使素顏也不輸給20歲少女，又怎會不令男生心動？

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打機俘虜宅男的張曦雯 VS 性格貼地敢言的李佳芯

每個男生都希望女友擁有女神外表，性格卻率直爽朗，想不到張曦雯在女神外表下，原來也有顆「女漢子心」！她表示平日私下喜歡打機，甚至開live與粉絲齊齊打機，邊玩邊向網友求攻略，緊張時刻甚至在鏡頭前爆粗！然而女神形象不只沒有瓦解，網友還大讚真性情流露夠貼地，反差萌為張曦雯冠上「宅男女神」的稱號！而張曦雯則表示：「睇嚟大家都想聽我講粗口，呢啲係要自然的，唔可以勉強講。」

張曦雯打機成為熱話，《金宵大廈》更讓她做自己，在劇中盡情打機，遊戲中的羅拉look非常吸睛！

雖然「識打機」能加分不少，但網民指出性格貼地不造作，又會關注社會、內涵豐富的Ali更吸引！「是非精」出身的Ali率直爽朗，毫無視后和女神架子，還擺出趣怪表情與粉絲互動！她亦是個關心時事的女生，去年Ali特別為亞馬遜森林大火發聲，呼籲各界關注地球之肺，又與粉絲組織義工隊，自發執拾山上棄置的口罩，可謂人美心善！

看來Ali沒有「女神包袱」呢！（aliaime@IG） 不得不提當然是Ali發表政治相關言論一事，去年反修例風波爆發後，她曾發表感性言論和呼籲大家「登記做選民」，竟然引起內地網民罵戰和疑因此事遭TVB雪藏，但面對炮轟，Ali選擇成熟淡然面對，接受《香港01》訪問時解釋：「唔同嘅人有唔同嘅心態對號入座，所以我覺得冇得可以控制。」

即看Ali如何成為「貼地女神」

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積極突破自我的張曦雯 VS 心態正面樂觀的李佳芯

擁有自己事業的女生也特別吸引！張曦雯出道8年，一向積極發展演藝事業，儘管她在《律政強人》和《跳躍生命線》大獲好評，但她仍自評演戲基礎比較薄弱，毅然向TVB請假和到美國進修演技，積極上進的心態讓人敬佩。去年張曦雯憑《白色強人》獲「飛躍進步女藝員」，努力的成果沒有白費，絕對是實至名歸。

張曦雯在去年獲「飛躍進步女藝員」。（《萬千星輝頒獎禮2019》截圖）

Ali亦是個敬業樂業的女生，她在《BB來了》的演出同樣令人深刻，而最近面對「雪藏」一事，她不只沒有自怨自艾，反在IG表示：「把沒把握的事盡力做好，至少曾經努力。」又閉關寫書，樂觀面對人生，別說是男生揀女朋友，相信人人都喜歡跟樂觀正面的人做朋友吧？

這句又會是你的座右銘嗎？（aliaime@IG）

原來男生眼中的理想女友不一定要性感火辣，Ali清純自然的氣質和涵養更吸引，不過兩人其實各有優點，最重要是學會欣賞自己，自然找到欣賞你的人！