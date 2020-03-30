唐綺陽每週星座運程｜山羊星群令巨蟹工作不順、天蠍受前度困擾…

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本週有山羊星群的重磅星象，火星、土星相合於水瓶，木星、冥王星相合於山羊，易有緊急、激烈的事件發生，社會氛圍緊張、嚴謹，民情輿論以及網路科技有著關鍵影響。木、冥合相山羊，群雄並起的時刻，群眾看得更清楚各國政府的管理績效，關注上位者的管理藝術能否發揮作用。週二火星將進水瓶，注意用火、用電安全，當心爭執影響心情或決斷力。週六金星進雙子，焦點轉移至他人或媒體，也是能夠彰顯出其內涵及信用的時機。

▼▼按圖放大看本週各星座運程▼▼

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工作注意：巨蟹座、人馬座、水瓶座、雙魚座

巨蟹：擴張困難，改變佈局能夠更順利

人馬：用自己的方式就能發光發熱

水瓶：開啟新計畫，能有不錯的成績

雙魚：周遭意見多，要小心分辨

桃花注意：金牛座、獅子座、天蠍座、山羊座

金牛：太過務實，當心讓人感到無趣

獅子：別太自我，要體貼對方的需求

天蠍：因前任有關的事，感到百味雜陳

山羊：桃花朵朵開，眼中充滿粉紅泡泡

財運注意：白羊座、天秤座

白羊：條款要仔細看清楚，避免麻煩事

天秤：花錢之前，請先審慎評估

健康注意：雙子座、處女座

雙子：當心老問題或是工作上的危險

處女：多活動身體，注意筋骨損傷

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 【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】 

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