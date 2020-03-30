唐綺陽每週星座運程｜山羊星群令巨蟹工作不順、天蠍受前度困擾…

本週有山羊星群的重磅星象，火星、土星相合於水瓶，木星、冥王星相合於山羊，易有緊急、激烈的事件發生，社會氛圍緊張、嚴謹，民情輿論以及網路科技有著關鍵影響。木、冥合相山羊，群雄並起的時刻，群眾看得更清楚各國政府的管理績效，關注上位者的管理藝術能否發揮作用。週二火星將進水瓶，注意用火、用電安全，當心爭執影響心情或決斷力。週六金星進雙子，焦點轉移至他人或媒體，也是能夠彰顯出其內涵及信用的時機。