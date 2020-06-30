書展2020｜電子書推介：《想見你》比劇集虐心、哈利波特惡補英文

【書展2020】今年書展將會在2020年7月15至21日，在灣仔會展如期舉行，年度主題是「心靈勵志」。 要是你還沒有準備好挑戰人山人海的環境，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）蔓延各地的同時，《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳（J. K. Rowling）早已開放「哈利波特在家」（Harry Potter at Home）網站，供大家解悶！《想見你》原著又可以在哪裡免費看?

《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳建立「哈利波特在家」（Harry Potter at Home），提供不少「小測」、遊戲，甚至是第一集《哈利波特：神秘的魔法石》的有聲書。（網站截圖）

《哈利波特》小測、有聲書 大受好評

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，蔓延各地。大人小孩也只好留在家中，為了讓大家解悶，《哈利波特》（Harry Potter）作者JK羅琳建立「哈利波特在家」（Harry Potter at Home），提供不少「小測」、遊戲，甚至是第一集《哈利波特：神秘的魔法石》的有聲書。

自問是《哈利波特》粉絲，光是看劇照，你又記得這是哪一部電影嗎？（《哈利波特－死神的聖物》劇照）

雖然，網站旨在為小孩解悶，不過，相信一眾喜歡哈利波特的「大細路」也會十分喜歡。《哈利波特》系列自2001年推出電影第一集，風靡十年，到2011年才告一段落，哈利與一眾友人長大了，也終於擊退了佛地魔，故事伴不少「80、90後」長大，故事告一段落，童年時魔法給我們的震撼始終彌留。在家隔離，各位「哈利波特迷」除了「馬拉松式」看畢多集外，從此又一多一項活動「kill time」了。

記者實測：嚴選三大電子書網 在家也能好好讀新書

亞馬遜（Amazon）有聲書服務「Audible」與電子書平台「OverDrive」合作。（網站截圖）

亞馬遜有聲書誠實用後感：免費且順道惡補英文

是次在「哈利波特在家」網站上的有聲電子書，其實是亞馬遜（Amazon）有聲書服務「Audible」與電子書平台「OverDrive」合作。目標雖是小孩與青少年，但當中有不少經典作品，我們正好乘着假期，好好重溫一下經典作品。亞馬遜有聲書雖然是免費，但美中不足是只有英文版本，大家只好順道惡補英語。

（網站截圖）

Google Play圖書：價錢得宜且最方便

只要有Google的帳號，在Google Play上搜尋圖書都十分容易，且在手機或平板電腦上閱讀，也一樣方便。雖然筆者還是偏愛一書在手，那沉甸甸的質感，但疫情持續，即使想看新書，只好退而求其次，在網上閱讀。而且，Google Play圖書一樣可以「打書釘」，讀到感覺對了才付款下載。不過，Google Play圖書工具書的種類較多，小說、文學則較少。

身邊不少朋友看《想見你》不下兩次，你有沒有想過，原著比劇集更完整、更虐心？(《想見你》劇照 )

讀墨電子書：最齊全且價錢得宜 最愛標籤小工具

喜歡文學小說的讀者，筆者推介讀墨電子書，大熱台劇《想見你》的原著小說，也能在此找得到。

不過，相比亞馬遜或Google Play圖書，讀墨電子書的價錢相當吸引。（網站截圖）

網站雖然供試讀，但想要讀下去，還是要付款購買。不過，相比亞馬遜或Google Play圖書，讀墨電子書的價錢相當吸引，即使明知隔着螢光幕閱讀傷害眼睛，還是少看為妙，還是忍不住買了一本又一本。不過，筆者還是最愛它的輔助小工具，記錄每天的閱讀進度，也讓人以不同顏色劃下喜歡的句子，儲存一邊，方便再度查看，大大彌補了電子書不能即使做記號的不足。

參考資料：Ｗizarding World