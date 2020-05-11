【唐綺陽每週星座運程】雙魚有合眼緣人　人馬工作會有好表現

本週星訊頻頻，諸星準備轉折逆行，木星、冥王星即將在六月第二波合相，大環境趨勢值得觀察。週一土星逆行於水瓶，直到七月初逆回山羊，六月底前適合反省人群、社群帶來的影響。週二水星進雙子，關注媒體、教學和學生等話題，雙子顯得更加活躍、受矚目。週三火星進雙魚，注意人際衝突，眾人想要表達委屈，當心刀火燙傷、用火及交通安全。週四金、木逆行，金星逆行雙子，檢視旅遊業或學習的安排，木星逆行山羊，意味著重整腳步、處理問題，是要接受或創造新模式的時候，應把握未來兩週，找出因應的對策。