【周末好去處｜酒店Staycation】近日，香港各大酒店推出住宿優惠，過往動輒數千元的五星酒店，現在都可以超抵價錢入住。因為疫情而取消旅遊計劃的本土小情侶，不妨考慮與另一半預訂酒店，渡過甜蜜時光。《香港01》女生頻道記者精選以下5間適合小資情侶的五星級酒店，銀包不用 「大出血 」也能自製浪漫假期。

1.香港維港凱悅尚萃酒店 (北角)

不少度假勝地的酒店都設有Infinity Pool，香港這間位於北角的5星級酒店在頂樓設有Infinity Pool，而且泳池直望維港海景，絕對是打卡勝地。酒店開業不夠1年，設施不怕殘舊，每間客房都可以望到維港景色。最近酒店推出85折住宿優惠，套餐價錢包括早餐，搜尋過後，大部份日子仍有優惠。

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+ 9 + 8 + 7

香港維港凱悅尚萃酒店 (北角) 地址：北角北角邨里1號

2.帝京酒店

旺角帝京酒店最近也推出不少住宿優惠計劃，鄰近旺角東站，位置方便。而酒店價錢也十分親民，《01女生》記者於官方網站搜尋7月23-24日（星期四至五）的房價，豪華房加價只是$536.25（包括服務費）。如果預算充足一點，不妨留意酒店最近推出的「節慶住宿計劃」，計劃包括全時段自助晚餐兩位、可延遲到3點退房、額外送紅酒及朱古力。

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帝京酒店 地址：旺角太子道西193號

3.帝苑酒店

這間位於尖沙咀的五星級酒店除了以蝴蝶酥聞名，酒店內的泳池也是不少人打卡必到的地方。室外泳池是歐陸式設計，仿佛置身外地，營造渡假感覺。雖然酒店有 「避世感覺 」，但其實鄰近尖東站，只需3分鐘路程。酒店官方網站7月23-24日（星期四至五）的豪華客房價錢只是$660（包括服務費），而酒店內有米芝蓮推介的越南餐廳Le Soleil，連同客房一起預訂，可享有套餐優惠。

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帝苑酒店 地址：尖東麼地道69號

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