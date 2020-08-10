Netflix揭交友APP神秘配對機制？Tinder知你何時寂寞、私隱全披露

喜歡的就Swipe Right，看不上的就Swipe Left，網絡世界的愛情看似簡單，但現實中要喜歡的人同時喜歡自己卻相當困難。交友App Tinder幾乎改寫了現代男女的約會模式，Netflix節目更揭露出Tinder有個神秘的配對機制，對每名用戶進行「魅力評分」，甚至全程監控用戶的私密對話。無私隱可言，可是人們偏偏敵不過交友App的吸引力......

交友App幾乎改寫了現代男女的約會模式，在網絡上找對象亦成常態。（《閨密》劇照）

全球1億7千萬人常使用交友App

現代人找對象談戀愛變得網絡化，寂寞時在交友App裡與對象聊天，他/她隨時就是你未來的另一半。根據Statista的調查和統計，網絡交友App在2019年的全球總盈餘超過19億美元，數字每年持續增長，全球經常使用的用戶亦超過1億7千萬人。

網絡交友App在2019年全球經常使用的用戶亦超過1億7千萬人。（Unsplash）

Tinder上的秘密「魅力分數」：你的樣子如何，你的日子也必如何

雖然交友App如此方便，但當中卻藏著有不為人知的「秘密」。Netflix節目《數據大同》中，訪問一位法國記者Judith，她調查出Tinder的運作模式。Judith是Tinder的用戶，因為自己沒有自信，但在App中她得到很多配對，於是一開始便迷上這個交友App，。但後來她發現Tinder上的每個人都有秘密的「魅力分數」，讓你和相同水準的人配對，計算方法是若得到魅力值高的人喜歡你，你的魅力指數就會提高；相反若魅力值低的人喜歡你，你的魁力值就會被拉低。換言之，「你的樣子如何，你的日子也必如何」，在App中的浪漫邂逅其實是經過計算的，可說是網絡世界上的陛級。

Netflix節目揭露出Tinder有個神秘的配對機制，對每名用戶進行「魅力評分」，甚至全程監控用戶的私密對話。（節目截圖）

800頁個人資料：監控私密對話 性生活內容被暴露

Judith發現Tinder的配對機制後，她想知道自己的魅力分數，於是她便連番追問Tinder，並積極展開調查。半年後，Tinder沒有告訴她的魅力評分，但卻寄了一份足足有800頁文件，當中全部都是她的個人資料，包括她的Facebook、Instagram、在App內的互動和對話內容，而內容更包括與她的性生活有關。這令Judith十分驚訝，因為一個普通的App竟然可以在用戶不知情之下掌握用戶的很多個人資料，私隱被暴露到如此程度。

Tinder寄出一份足足有800頁文件，當中全部都是Judith的個人資料。（節目截圖）

交友App超強吸引力：難逃寂寞的「魔爪」

而最令Judith覺得丟臉的是Tinder知道她什麼時候寂寞。透過掌握她在App中互動得最活躍的時間數據，可以統計分析出她什麼時候最容易受傷和感動寂寞。縱使Judith知道Tinder的可惡之處，更把調查結果寫成一本書，但她亦擺脫不到Tinder的「魔爪」。她曾經想戒用Tinder，刪除了App後，寂寞難忍時又會偷偷重裝，然後又刪除，不斷「輪迴」。

▼▼▼▼▼按下圖看Netflix節目揭露交友App的神秘的配對機制▼▼▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

單身感到孤獨，急於找伴侶；有些人有另一半亦會感到孤獨，交友App某程度上是他們的一個「陪伴」。早前英國BBC進行一個名為The Loneliness Experiment的調查，主要研究人們的孤獨經歷，包括友誼、關係和生活方式。

年輕女性最容易感到孤獨。（《29+1》劇照）

年輕女性最容易感到孤獨

調查結果指出最容易感到孤獨的是16至24歲的年輕人，當中40%的人表示自己經常處於或經常感到孤獨。調查亦發現女性比男性更容易因孤獨而感到羞恥，不會輕易透露自己的孤獨感。研究指出年輕人正處於身份變化的階段，包括與家人、朋友、愛情、工作及社會的狀況，當中的改變可能會令人有挫敗感，並容易產生孤獨的感覺。

女性比男性更容易因孤獨而感到羞恥，不會輕易透露自己的孤獨感。（《金都》劇照）

創造「Me Time：學會與自己相處 愛上自己

面對人生中的改變，有時的確難以令人接受。尤其是獨自一人的時候，寂寞由然而生，甚至會害怕孤獨。這主要是因為不太懂調節心理，或者過份地把人生的重點放在他人身上，而不是自己。其實只要轉換一下思想，喜歡自己，自信一點，學會與自己相處，享受一下獨處的時光，自己一個也可以過得很好。

▼▼▼▼▼按下圖看對抗孤獨「Me Time」的提議▼▼▼▼▼