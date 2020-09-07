在香港這個寸金尺土的地方，很多人都住在空間狹小的蝸居，小小的房子要放置大量的家俬和雜物，特別是女生衣服和化妝品也特別多，儲物收納都成了莫大的煩惱。不過居住空間同樣狹小的日本，收納卻成為了一種生活美學及潮流，箇中的秘訣值得大家偷師！

日本人善於利用簡單又隨處可見的收納工具，把雜物隱藏在家居的空間內，讓家中看起來整潔又煥然一新。這種收納文化更成為了日本年輕人的家居時尚，看著她們把家整理得井井有條又舒適，自己卻對混亂的家無從入手？就跟日本主婦收納達人在IG上的分享，利用３種小工具，變化出千變萬化的收納大法吧！

日本人善於利用簡單又平凡的工具，把雜物藏進狹窄的空間，讓家居看起來就會更整潔。

1. 伸縮棍

「伸縮棍」是在衆多日本主婦愛用的工具，只要到吉之島的Living Plaza或者IKEA就能輕易買到，而且還有不同長度和粗幼供大家選擇。伸縮棍對於收納的用途多不勝數，可以放置在衣櫃、鞋櫃、櫥櫃等等這些櫃子的空間，無需「鑽孔打洞」，共要兩條伸縮棍就可以製作成置物架，分隔上下層空間，增加櫃子裏的收納用途。另外還可以當作支架用來掛起物件，即使在狹窄的縫隙中也用伸縮棍撐起，用作掛毛巾或者清潔用品皆可，善於利用家中每一個角落。

日本的收納達人中最常見的就是伸縮棍，只要到12蚊店或者IKEA就能輕易找到這款伸縮棍。（sayaka_j89@IG）

【伸縮棍家居收納大法】：（按圖看更多）

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2. 密實袋

密實袋對於日本主婦來説是不能或缺的收納工具，特別是在廚房及食物的收納用途上。很多人日本主婦都愛用密實袋收納雪櫃裏的食材，一包一包地把食物分類清楚，那麼每次打開雪櫃的時候拿取就會一目了然，再也不用翻雪櫃找上大半天。使用密實袋封存食物也可以延長食用日期，更為雪櫃節省了不少空間。

【密實袋雪櫃收納法】：（按圖看更多）

+ 2 + 2 + 2

3. 掛鉤

家居空間有限，儲物很多時候就要「向上發展」，其中掛鉤就是很好的家居小幫手。很多人都會限制了掛鉤的用法，以爲只能掛一些有吊繩或者重量較輕的物品，其實市面上的無痕掛鉤款式衆多，可以利用不同形狀的掛鉤DIY額外的收納空間，看看日本達人怎麽利用平凡的掛鉤創造驚喜吧！

除了這種S型的掛鉤之外，市面上還有很多不同形狀和功能的無痕掛鉤。（oheyasukkiri@IG）

【掛鉤神奇收納大法】：(按圖看更多)