3個BFF打卡好去處！閨蜜Staycation + 日系Cafe嘆咖啡

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相信即使不能去旅行，都無阻大家拍照打卡的決心。編輯精選3個與BFF玩樂的好去處，例如閨蜜必去的酒店Staycation，雖說是豪華版選擇，但人均只需數百元，即可享受五星級酒店住宿及早餐，最適合四個姐妹一起去，盡情打卡！



若果時間或預算少一點，到荔枝角的日系文青Cafe品味手工咖啡和甜點，亦不失為一個好選擇。如你喜歡大自然的話，不妨找個天氣好的日子行山郊遊，跟姐妹齊齊化身山系女生！

一、酒店Staycation — 康得思酒店BFF閨蜜派對四人套餐

預算：$600-$700/人

開講用戶 @yoko_lovetravel分享 :

「話說最近好多friend都傾緊去staycation，都係嘅，而家無得去旅行，去staycation放鬆一下都幾好~

上網見到啲酒店好多優惠，真係幾吸引，搞到我係咁碌ig睇，例如Cordis Hong Kong出咗個BFF閨蜜派對四人房，呢個staycation package可以四個friend一齊去，三個女人一個墟，如果四個去一定瘋狂影相玩盡佢。

我專登上網睇，原來酒店唔只會送氣球佈置間房，重會送一個士多啤梨蛋糕同一枝意大利Prosecco，啱晒幾個女仔一邊食一邊飲酒談心。間房重有超大落地玻璃，唔怪得之人哋喺窗邊位打卡咁靚啦！夜晚欣賞完旺角鬧市嘅夜景，瞓醒重可以去The Place食個靚靚自助早餐，夠晒chill，睇完大家啲相真係好想去啊！」

網上預訂

康得思酒店 地址：旺角上海街555號

話說最近好多friend都傾緊去staycation，都係嘅，而家無得去旅行，去staycation放鬆一下都幾好。（網上圖片）

二、荔枝角工廈日系Cafe — 1/10 One Tenth Coffee

預算：$100/人

開講用戶 @wingwing分享 :

「一直Bookmark咗呢間Cafe好耐，佢喺荔枝角一間工廈裡面，前排同Best Friend約到時間就即刻去！

Cafe設計以木系為主，睇落簡約，但每個角落都精心佈置過，瀰漫一種寫意嘅氛圍，短短幾個鐘好似去咗一趟日本小旅行咁，好鍾意呢種簡單又雅緻嘅感覺！Cafe細細，座位唔多，基本上可以兩個兩個人咁座，可以靜靜哋食嘢、傾計，而且店主態度好好，出品又有心思，欣賞！

我哋試晒兩款新出嘅cheese cake慰藉一下無卷蛋食嘅心情😢😎 我覺得最特別係「Fat Boy Cake 」🧀，呢個肥仔蛋糕其實係燒芝士蜂蜜蛋糕，聽個名以為係日式芝士蛋糕之類，但完全唔係！食落係鹹香嘅芝士批，少少半溶嘅芝士真係好吸引，食到停唔到口，咁邪惡嘅甜品梗係要同好朋友一齊share啦~ 一邊食呢款，一邊食海鹽焦糖芝士蛋糕仲可以balance返𠻹。」

1/10 One Tenth Coffee 地址：荔枝角長順街20號時豐中心5樓510號舖

每個角落都精心佈置過，瀰漫一種寫意嘅氛圍，短短幾個鐘好似去咗一趟日本小旅行咁。（@wingwing）

三、港島行山新手路線 — 飽覽維港美景

預算：免費

開講用戶 @AP分享：

「近來鍾意咗行山，當做運動又可以睇下靚景，最好就係約埋好朋友一齊行，傾下偈、影下相，好快就行完！



上星期約咗好友J 兩個人行山，由西營盤行上山頂，都只係行咗一個半鐘左右，係初級行山人士都應付到嘅路程。當日有陽光，但沿路都唔算好曬，而且每行 一段路就有靚景睇，令人更有動力行上山，從不同角度欣賞香港景色。



提提大家，行到克頓道尾，可以揀行盧吉道或夏力道，兩條路都去到山頂，夏力道經扯旗山南邊，可以望到港島南區景色；盧吉道則行北邊，可望九龍及維港美景。因為我哋都想睇風景，所以揀咗盧吉道行上山頂。」

行山路線： 西營盤地鐵站 → 龍虎山晨運徑 → 克頓道 → 盧吉道 → 山頂廣場

由西營盤行上山頂，都只係行咗一個半鐘左右，係初級行山人士都應付到嘅路程。（@AP）

文章原文刊於01開講