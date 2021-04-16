細數5種最常見皺紋類型　預防表情紋記住要笑得「有節制」

撰文： 謝穎紅 最後更新日期： 2021-04-16 06:00

皺紋大致分為以下五種類型，了解清楚才能對症下藥！（資料圖片﹚

隨著年齡增長，臉部的膠原蛋白含量開始下降， 肌膚開始變得鬆弛缺乏彈性，這時候大大小小的皺紋蓄勢待發。大家別以為皺紋只是一條線條，其實皺紋大致分為以下五種類型，了解清楚才能對症下藥！

蘊含濃縮 PITERA™ 結合水溶性大豆和酵母蛋白，質感輕盈，有助淡化細紋和緊緻膚質，回復肌膚細緻有彈性，改善表情紋問題。 表情紋 表情紋出現在表情最多的地方，由反覆相同的動作所引起，如魚尾紋和法令紋。因此，平日最好避免誇張大笑和緊皺眉頭之外，使用能改善肌膚彈性的護膚品也有很大的幫助。SK-II R.N.A. 輕盈立體緊緻精華霜 $780 / 50g

蘊含20%維他命C濃度，特別針對頑固的色斑、痘痕、凹凸洞及衰老肌膚的徵兆如膚質粗糙、皺紋、鬆弛等。Dermacept C真皮營養液 $840/ 15ml 彈性紋 彈性紋常見於臉頰，上唇和頸部位置，主要由日曬所造成，陽光中的紫外線令肌膚內膠原蛋白及彈性蛋白流失，所以好的防護方法是做足防曬功夫和避免過多的太陽曝曬。另外也要減少吸煙，香煙中的尼古丁會減少對皮膚的供氧量，導致血液循環降低，使皺紋變多。

含極緻盈亮海藻萃取組合，有效對抗光老化，以及修正因光老化造成的各種肌膚破壞。 Givenchy黑鑽奢華極緻日夜修護精華油 $3,400/15ml x 2 重力紋 這類型的皺紋主要受到地心引力的影響，造成皮膚下垂、產生皺摺等情況出現，例如雙下巴、頸部皺紋，加上年紀越大，膠原蛋白流失越快、皮膚失去彈性，令皺紋看起來像下垂的皮膚，最有效的解決方法是於下垂位置注射填充物。

含雜莓的甜蜜香氣，有助修護、軟化及修復肌膚的天然補濕膜，讓肌膚日夜保持滋潤。The Body Shop節日野莓身體潤膚霜$219/200ml 壓縮紋 有沒有留意有時一覺睡醒後，面上充滿大少不一的皺紋？這些就是壓縮紋。睡姿不好會令臉上出現壓縮紋，大家可盡量仰睡並使用絲綢質料的枕頭，能減輕對皮膚的壓力。另外壓縮紋也會出現在膝蓋上方，因為膝蓋活動頻繁，導致膚色暗沉，可以透過去角質按摩和塗搽乳液去改善問題。

萎縮紋

萎縮性皺紋是指眉毛在額頭上方出現的細微平行線，類似於彈性皺紋，代表皮膚本身結構已被破壞，出現原因有很多，好像日曬﹑過度使用類固醇乳膏等等，使膠原蛋白大量流失和皮膚嚴重變薄，這類皺紋最難改善，唯一可做是進行激光手術，重建皮膚結構。