中上環一日遊｜漫步大館壁畫街　必試藝術打卡café嚐東南亞美食

撰文： 王靜瑩 最後更新日期： 2021-03-16 18:30

港島西區歷史悠久，文物建築、藝術館和文青café四周林立，想趁假期洗滌繁囂心靈，不妨來個中上環文青遊，逛逛展覽飲咖啡，感受慢活步伐吧。

「20s貳拾年華」有各式各樣的旗袍出租，大家可租借一天四圍遊。（莊堅毅攝）

第一站：化身張愛玲 走入都爹利會館品嚐點心

講起文青打卡遊，當然不能錯過上環的租借旗袍體驗。「20s貳拾年華」旗袍店位於上環站附近，提供200多套不同花色、尺碼和剪裁的旗袍，價格由$398/天起，客人預約報到後，便可依身形和喜愛花色揀選，租用服務包簡單髮型設計、手袋和配飾，妝容和鞋便要自己準備，最好選擇淡妝和1-2寸的高跟鞋。

「20s貳拾年華」也提供場內照相館攝影服務，每半小時2,380起，想經濟一點，不妨外出自行拍照，同樣拍出藝術氣息濃厚的美照！

+ 3 + 3 + 3

設計摩登休閒的「都爹利會館」位於中環都爹利街，除了定期舉辦義術展覽、電影放映會和論壇，它更是由米芝蓮星級大廚主理的中菜館，並提供由穿著旗袍用餐，猶如化身張愛玲走入藝術大宅，館內每件藝術品和每道佳餚，都是值得留念的美好回憶。

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第二站：漫遊大館建築群 認識香港監獄歷史

相信大家對中環大館都不陌生，它是活化前中區警署、中央裁判司署和域多利監獄的建築群，裡面不但有古蹟博物館，高度還原監獄和警署原址風貌和歷史，更有全新建築物「賽馬會藝方」及「賽馬會立方」，長年展出各式各樣的當代藝術展覽，並在戶外空間舉辦表演節目。

第三站：北歐風café嘆下午茶

離開大館後，沿著中環半山扶手電梯前往上環，兩旁可見各種中西合壁、穿梭古今的商店，還可順道到同是古蹟活化的元創方PMQ逛逛，別有一番風味。

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在北歐風café，可嘆個閒適的下午茶。

「Classified」位於中上環交界，主打輕食和咖啡。

走得累了自然要找間café 小休一下，嘆個悠閒afternoon tea，「Classified」位於中上環交界，主打輕食和咖啡，午後時分點個招牌北歐開面三明治，配上沙律或薯條，呷一口latte，斜躺簡約歐洲風的座椅上，感覺格外寫意！

第四站：西營盤欣賞壁畫和日落

將近黃昏，是時候返回上環歸還旗袍（歸還時間 18:00前），若意猶未盡可搭叮叮到西營盤，拜訪壁畫勝地藝里坊！

藝里坊的靈感來自紐約、倫敦、首爾等大都會的壁畫街，主題有異國小鎮商店街、河畔小徑、以及荷里活名人，當中彩虹樓梯成為男女老少最愛的熱點之一，還有日系雜貨店，進去逛逛也不錯。

從藝里坊出發，約5分鐘便到達海傍的中山紀念公園，大家可吹著海風散散步，欣賞日落美景，走到盡頭的貨運碼頭眺望青衣九龍，也是絕美夜景。

第五站：品嚐香港少見峇里晚餐

來來去去都是中西日韓菜式，嫌悶想換點新口味？位於西營盤的「Potato Head」就是最佳選擇！

「Potato Head」店舖由藤本壮介(Sou Fujimoto)設計，集餐廳、家居用品店、酒吧、咖啡館與音樂休閑室於一身，而餐廳Kaum以印尼風格和熱帶植物點綴，主打峇里和爪哇地道菜式，不用坐飛機也有東南亞旅行的感覺！

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