新娘造型｜頭紗如何選擇？揀頭紗懶人包：用法技巧/婚紗身型配搭

【新娘頭紗｜婚紗頭紗】頭紗是婚紗的一部分，不僅可以修飾身形線條、讓新娘造型更完整，更可增添婚禮儀式感。近年不少新娘都會選擇自備頭紗，以方便配搭婚禮造型，到底應該如何揀選一個適合你的頭紗？《01女生》找來頭紗專家Maywing，和大家分享揀選頭紗的貼士，當中包括新娘們購買頭紗前常見迷思、頭紗婚紗配搭推薦等，希望幫助各準娘選出最適合自己的頭紗。



揀頭紗貼士｜1. 如何固定頭紗位置？

頭紗的固定方法主要有兩種：縫有髮梳或外用細長髮夾固定。現時不少頭紗附有小髮梳設計，建議揀選金屬梳款式的頭紗。除了適合沒有髮髻造型的新娘之外，亦能幫助固定頭紗前後的長度，同時更穩固地隱藏在頭髮之下。至於沒有髮梳的頭紗，可利用細長髮夾插入頭髮固定，好處是按新娘當天造型，靈活調節頭紗前後最適合的位置。

揀頭紗貼士｜1. 如何固定頭紗位置？(圖片由受訪者提供)

揀頭紗貼士｜2. 單層頭紗和雙層頭紗有何分別？

單層頭紗是一幅過的紗材，頭紗遮面部分及後幅是同一效果，可單獨使用或配髮梳使用。喜歡頭紗整體線條流暢的女生必備。

至於雙層頭紗，前紗及後紗是分開，因此可以是不同紗材，例如前面高清、後面閃閃，蓬蓬感比單層頭紗明顯。由於雙層頭紗是利用髮梳縫接起來，所以亦較易固定在新娘頭髮之下。

揀頭紗貼士｜3. 如何揀選Pre-wedding的頭紗？

建議使用單層頭紗，由於不需配上髮梳使用，所以可按拍攝風格或拍攝姿勢需要而自由調節前後長度，最常見的例子是覆蓋新娘的面貌。

揀頭紗貼士｜3. 如何揀選Pre-wedding的頭紗？(圖片由受訪者提供)

揀頭紗貼士｜4. 頭紗可以存放多久？

與一般衣物存放期接近，將頭紗存放在乾爽及陰涼處便可。如需擺放一段時間後才用，存放時應避免用重物壓實，加深頭紗摺痕。

揀頭紗貼士｜5. 婚禮以外，還有甚麼情況可以再用頭紗？

除了婚禮當天之外，新娘在本地婚攝、海外婚攝、戶外婚攝、證婚，甚至是Flat Lay拍攝時將頭紗平放於地上，配上婚嫁其他用品亦可，感覺更完整及浪漫。

揀頭紗貼士｜6. 揀選頭紗時，有何注意事項？

主要考量剪裁設計及手作細節。剪裁方面，留意修邊的完整度、順滑度。手作細節上，則留意縫製細節、手縫的技巧。以珍珠頭紗為例，一般機釘珍珠後方會有黑套，觀感上較為礙眼；人手縫製的話，每顆珠粒背後則隱藏約5個或更多小結。

揀頭紗貼士｜6. 揀選頭紗時，有何注意事項？(圖片由受訪者提供)

揀頭紗貼士｜7. 頭紗紗材的選擇？

高清頭紗是近年最大熱頭紗款式之一，紗材透薄，能清晰呈現新娘的妝容。假如晚裝鑲有閃石、珠片，可以揀選帶有閃粉紗材的高清頭紗，增添貴氣。喜歡夢幻感的新娘，可以選擇以薄紗頭紗配上緞面婚紗，增添唯美浪漫感覺。

揀頭紗貼士｜8. 如何選擇頭紗長度及闊度？

新娘可按身高、婚紗款式、場地及用途等，選擇頭紗全長長度，參考尺寸如下：

及腰：全長130cm

及臀：全長150cm

及臀下：全長180cm

約膝上：全長200cm

約及地：全長240cm

細拖尾：全長300cm

長拖尾：全長350cm



揀頭紗貼士｜9. 婚紗頭紗+身型配對建議

魚尾婚紗：適合直筒型或沙漏型身材的新娘，可以突顯身形曲線美。建議配上設計簡約、質地輕盈的中長款頭紗。

魚尾婚紗：適合直筒型或沙漏型身材的新娘，可以突顯身形曲線美。建議配上設計簡約、質地輕盈的中長款頭紗。(圖片由受訪者提供)

A字型/ A-Line 婚紗：適合蘋果型、梨型或身材豐滿的女生，拉長身材線條同時，可以遮蓋腰部和臀部的贅肉。建議配上剛好置於腰線或以上的稍短身款頭紗，顯瘦百搭之餘，亦與A字型禮服婚紗設計相得益彰。

公主裙/蓬蓬裙：主打束腰、高腰設計，適合長方型身型、下身豐滿或臀部大腿線條較粗的女生，利用大澎裙設計突顯腰際曲線，令身材更平均。可配搭剛好置於腰線或以上的稍短身款頭紗或長拖尾頭紗。

肩紗婚紗/大拖尾長婚紗：適合身材纖瘦且高挑的女生，完美呈現長拖尾裙的華麗，視覺比例亦分明。建議配搭指長頭紗、華爾茲頭紗或教堂式頭紗，更能營造女王氣勢及氣派。

肩紗婚紗/大拖尾長婚紗：適合身材纖瘦且高挑的女生，完美呈現長拖尾裙的華麗，視覺比例亦分明。建議配搭指長頭紗、華爾茲頭紗或教堂式頭紗，更能營造女王氣勢及氣派。(圖片由受訪者提供)

輕婚紗：近年較多新娘選擇簡潔設計的裙裝，搭配充滿個人風格的飾品，給人隨心率性感覺。輕婚紗可塑性高，材質多為修身緞面，適合身型纖瘦至中等的女生。建議配上閃閃紗材的頭紗，令新娘造型簡約而不簡單。