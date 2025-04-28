46年美麗傳承！OONA x Gaddiel Medical Group開創醫美新時代

美麗，是一個永恆的話題，卻又隨著時代的變遷不斷被重新定義。在香港這個充滿活力與競爭的都市，美容行業更是百舸爭流。在這個瞬息萬變的市場中，向日葵美容集團，一個由 Rainly Lam於1977年創立的品牌，穩健發展近半世紀，憑藉著對卓越的追求和顧客至上的服務理念，成為業界的佼佼者。如今，集團現由執行董事Lewana Law掌舵，不僅繼承了母親的創業精神，更以其敏銳的商業觸覺和對美的獨到見解，帶領集團開啟了新的篇章，成立了OONA及Gaddiel Medical Group兩個新的美容品牌，12月更在尖沙咀開設全新的旗艦店。今天，Lewana將跟大家分享她獨到的美麗見解，以及她如何在傳承中創新，引領美麗新風尚。



美麗種子的萌芽，在耳濡目染中孕育事業的熱情

Lewana分享向日葵美容集團的由來，「因為媽媽於70年代在一間日資化妝品公司工作，並有機會到日本受訓，學習各種美容儀器。而當時香港的美容業仍未盛行，很多美容療程僅限於髮型屋提供，媽媽於是看準市場，在1977年開展美容事業。」Lewana的童年是在母親的美容院中度過，那裡充滿氣氛與歡笑的時光，在她心中播下了美的種子。「在媽媽的薰陶下，我自小就非常注重保養。」 Lewana笑著回憶道：「我還記得小時候青春期開始長痘痘，媽媽買了護膚品給我，還叫我到她公司做暗瘡療程。當時我可能青春期叛逆，看到朋友去看皮膚科醫生，覺得又不痛效果又好，就不想去媽媽那裡做。於是我跟著朋友去看皮膚科，但可能藥物不合適，痘痘問題越來越嚴重，還開始脫皮。最後只好乖乖回去找媽媽，才發現原來是因為皮膚太乾，導致油脂分泌過多而長痘痘。跟著媽媽的方法保養，痘痘問題就解決了。」

Lewana從小就由媽媽Rainly身上了解到美容行業的發展，並因此產生興趣。

談起母親的保養心得，Lewana充滿了敬佩。「媽媽的護膚步驟很繁複，因為她上班一定要化妝，所以回家後卸妝一定要非常徹底。她從小就教我清潔很重要，所以她化完妝後一定會卸妝、洗臉，然後進行護膚，使用幾種不同的精華液。她也非常注重眼部保養，因為她常說『先老的都是眼睛先老』，所以眼部也會使用一些精華液，最後才擦乳霜。除此之外，她還會經常敷面膜，如果她看到我，也會叫我一起敷。」

媽媽Rainly是香港美容業的先鋒，早年已出席各大美容學術研討，為香港帶來更多新的技術。

美的定義不止於外表，更是一種由內而外的自信

「媽媽教導我，美並非只是外表的漂亮。」 Lewana認真道。「雖然我們從事美容行業，對外在美有獨到見解，但我們也要懂得分辨自己是哪一種類型的美，並突顯自己的優點。除了外表之外，媽媽也常說內在美才是最重要的。所以她從小就鼓勵我嘗試不同的事物，因為她覺得透過不同的經驗，才能了解自己喜歡什麼，才能散發自信。擁有內在美和外在美，才算是內外皆美的人。」

在傳承中創新，引領家族事業走向更廣闊的未來

Lewana多年來不斷進修，考獲ITEC和CIBTAC國際專業美容認證，更成為健身教練，致力將貼心全面的美容服務帶到顧客身上。

對於繼承美容生意，Lewana指母親完全沒有給予壓力，反而是因為在這種耳濡目染的成長環境，令她不知不覺中也培養了興趣，為日後接手家族事業埋下了伏筆。大學時，Lewana就選擇了營養學專業，為將來可能接手家族生意做好準備。

2007年，Lewana正式接手家族企業，這對她而言既是機遇也是挑戰，「初期壓力很大，因為許多事物都要從頭學起。」她深知，守成不易，更要不斷創新才能在競爭激烈的市場中立足。因此，Lewana積極學習，考取國際專業美容課程ITEC和CIBTAC，並不斷進修，提升專業知識和技能，更成為了健身教練。同時，她還走訪世界各地，考察最新的美容儀器和產品，將國際先進的美容理念和技術引入香港。

OONA：定義「唯一」的專屬美麗

Lewana逆市開設OONA和Gaddiel Medical Group雙品牌旗艦店，她指對自己品牌的服務十分有信心，並繼續看好美容業前景。

至2016年，Lewana洞察到，現代女性對美的追求已不再局限於外貌，而是更加注重身心靈的整體健康和個性化的體驗。於是，她創立了OONA品牌。她指：「當初選擇OONA這個名字，是因為我覺得它背後的意義很適合我們。OONA在拉丁文的意思是「唯一的」。我想創造一個地方，讓每個客人來到這裡，就是你唯一需要來的地方，能真正從頭到腳、由內而外解決你的各種需求，我們會為每位顧客提供獨一無二的專屬美麗方案。」

OONA不僅提供傳統的美容護理，更整合了營養、健身、美白、體重管理等多元化服務，由專業的營養師、私人教練、美白專家、體重管理專家組成的團隊，為顧客量身定制個性化的健康計劃，全方位呵護顧客的皮膚、飲食、運動、睡眠及心靈，真正做到由內而外，煥發光彩。其皇牌療程，如美國FDA認證的Venus Versa Pro™、雙頻鑽石型立體變焦激光儀器PicoPlus®、以色列SOG人工智能面部六維分析機器、日本Pelluna電磁波座椅、A.I.人工智能痛症、育髮等儀器，更是引領業界潮流，深受顧客好評。近年來，OONA更推出產前產後護理、生髮育髮、痛症護理等服務，滿足不同顧客的需求。

其中香港首部以色列SOG人工智能面部六維分析機器，通過人工智能和大數據分析，精準評估顧客面部輪廓，制定個性化醫美方案，避免過度治療。而香港首部日本Pelluna電磁波座椅，利用高強度聚焦電磁能量刺激骨盆底肌肉，改善產後媽媽的相關問題及改善男性ED問題。

Gaddiel Medical Group：以專業和安全，鑄就醫美新標杆

Gaddiel Medical Group由香港導師級/顧問級醫生組成的專業醫美團隊，擁有專業的保證。

面對香港醫美市場良莠不齊的現狀，Lewana 再次展現出其敏銳的市場洞察力和果敢的決策力，今年她創立了Gaddiel Medical Group醫美品牌，「我想再創立一個醫美品牌，是因為注意到這幾年醫美非常盛行，很多人都在做醫美項目，但也看到外面服務水平參差不齊。特別是看到有些客人或朋友在其他地方接受醫美療程後，效果不佳，有些甚至令皮膚狀況惡化，令我更有決心開設Gaddiel Medical Group，致力為顧客提供高水平、安全、專業的醫美服務，不用為醫美擔心。」

Gaddiel Medical Group由一支經驗豐富的專業醫療團隊組成，包括香港導師級/顧問級醫生、醫美學術大會講者/講師、藥廠導師級醫生等。所有療程均由醫生主理，保證使用原廠正貨，絕不稀釋藥物，確保療程的安全性和有效性。品牌更引進了多項療程， 如美國FDA認證的10THERMA、生髮、育髮等。除此之外，Gaddiel Medical Group持續引進各種安全有效、獲得各項安全認證的醫美針劑。Gaddiel Medical Group以尖端科技和專業技術，為顧客帶來卓越的醫美體驗。

Gaddiel Medical Group致力於提供安全、有效、個性化的醫美方案，以先進科技和專業團隊，幫助顧客實現美麗與健康的完美融合，成就更自信的自己。

而且OONA及Gaddiel Medical Group多種使用的技術儀器和產品都達到國際安全標準，例如美國的FDA、韓國醫療級的MFDS、KFDA或歐盟CE認證。

最近，OONA和Gaddiel Medical Group的雙品牌旗艦店更在尖沙咀亞士厘道 21 號的醫務大樓盛大開幕。Lewana表示：「選擇尖沙咀是因為其地理位置優越，而且這是少有的醫務大樓，可以全面配合公司發展。旗艦店旨在為顧客提供一站式美容及醫美服務，讓顧客在享受專業服務的同時，也能體驗到舒適優雅的環境，並在面向維多利亞港的賓客休息區享受片刻寧靜，找到屬於自己的Me Time時刻。」

OONA旗艦店及Gaddiel Medical Group專業醫美服務中⼼地址：尖沙咀亞士厘道21號，21 Ashley，20樓全層。

OONA

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