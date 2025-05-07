Phyto Lab隱世科學護膚始祖 十年成就女星名媛美肌奇蹟

在香港護膚品界，有一個默默耕耘十載的護膚科研始祖品牌。你或許未聽過它的名號，它卻早早收服無數娛樂圈女星、醫生護士，甚至是賭王千金，成爲她們亮滑美肌的秘密武器。它有一個與科學密不可分的名字 - Phyto Lab。



創辦人不忘初心 以科學理論化作實踐

品牌由就讀美國辛辛那提大學（University of Cincinnati）藥劑學院護膚科學系的Ms. Ingrid Wong（黃靜怡）於2015年創立，當年品牌一推出，旋即進駐各大型商場，廣受市場及用家信賴與喜愛。

十年以來，Phyto Lab始終堅持以「Beauty is Science」為理念，嚴選頂級原料與配方，為消費者帶來高效、科學的護膚體驗，重新定義了護膚品的價值。

Phyto Lab品牌成功的背後，全賴來頭不少的創辦人兼配方師Ms. Ingrid Wong。Ingrid是跨領域的學霸，在教育界和商界均相當有成就 - 既是遵理學校的補習天后，亦是24/7 FITNESS行政總裁。從她對自己人生極緻追求就看得出來，Phyto Lab的故事也非比尋常。

Phyto Lab品牌創辦人及配方師Ms. Ingrid Wong

早於十多年前，Ingrid已報讀美國和澳洲的護膚科學證書課程，正式研習護膚原理和成份，對於讀書特別起勁的她，輕鬆取下全科Distinction。當問及為何在普遍對護膚科學未有概念的年代，她已修讀有關課程。Ingrid回憶當時道：「當時朋友找我合資美容院，接觸到很多護膚品，卻又不懂是什麼成份來的，唯有認真去讀。」

累積到一定知識後，Ingrid很快便察覺香港美容業界的問題。有一次，她去會展參觀業內美容展覽，便發現大多品牌也不能解釋產品的原理。Ingrid稱：「在場內我曾目睹很多令人匪夷所思的產品和宣傳，什麼七秒美白、龍之水滴、千年蘋果幹細胞，完全震撼了我的理科腦袋，香港與國外的護膚科學認知相比，水平實在差太遠了。」

她決心改變現狀，想研發一些真材實料、為香港氣候和膚質而設的產品，她強調產品中每一個成份，均來自名廠，經她悉心選材調配：「我把讀書所學的、我認為最好的，都放進Phyto Lab這個品牌裡。」

十年科研初心不變 感官活動體驗帶你重新認識 Phyto Lab

品牌產品一推出不久，便已掀起了熱潮，因產品著重高濃度有效成份、效果顯著，為許多愛美人士解決了不少護膚煩惱，當中不乏名人用家，如賭王千金何超蓮、女神倪晨曦等。直到品牌誕生的第四年，明明已經取得重大成功，Ingrid卻為自己定下了一個「捨易取難」的目標，她想把「護膚科學課程」正式引入香港，為此她又重返校園，進入護膚科學界殿堂級的學府，修讀美國辛辛那提大學藥劑學院的碩士課程，並以驕人的成績獲取研究院證書。

Ingrid言道：「護膚不是儀式，保濕也好、美白也好、防曬也好，其實都是實實在在的科學，我希望透過課程去改變行業的風氣。」畢業後，她於銅鑼灣開設了護膚科學學校iLab，親身做教材並教授護膚科學，學生們能學以致用分析成份表，甚至學懂配方自創品牌。今年Ingrid更甚至為理工大學持續進修學院開設「護膚科學課程」，大受愛好者歡迎。

為了閉關讀書和開辦課程，Ingrid大幅減少Phyto Lab的宣傳，在此期間品牌變得低調，但仍深得老顧客支持回購，支撐着品牌的收益。Ingrid多年來在護膚科學教育上的努力，亦沒有白費，她樂見今時今日大品牌也好、消費者也好，都比以前更着重成份，而不只因包裝與代言人。Ingrid言道：「香港品牌能這麼低調，卻走過十個年頭殊不容易，我希望藉着十周年的活動，讓公眾重新認識品牌，Phyto Lab產品與護膚科學課程，都是我讀書多年的心血結晶。」為慶祝十周年，Phyto Lab將在今年舉辦新一輪的護膚課程，亦會舉辦一系列的優惠和活動，如送花活動、香水會、瑜伽班等等⋯⋯為客人帶來前所未有的福利及限時優惠，粉絲記緊密切留意其官方網站及社交平台公布！

高濃度維他命 B3 X分子酊 強強聯手亮膚與修復

維他命B3精華作為Phyto Lab的標誌性產品，採用了瑞士名廠最高級別的Niacinamide PC Grade維他命B3，濃度高達15%，並結合分子酊等多重高效成分，為肌膚帶來全方位的修復與亮膚效果。維他命B3，又稱煙酰胺，是一種細胞傳導物質（Cell Communicating Agent），能夠深入肌底，誘導皮膚細胞良好發展。它不僅能幫助產生抗衰老輔酶，延緩肌膚衰老，還能為皮膚補濕滋潤、減少黑色素傳播，從而改善色斑、暗啞問題，令肌膚均勻透亮。Phyto Lab的維他命B3精華還添加了海藻、油橄欖葉、透明質酸等多種精華成分，進一步提升產品的抗氧化、補濕、抗皺、修復功能，都能帶來顯著的改善效果。

這款非常推介給：乾燥敏感、內乾外油、暗瘡、濕疹、發紅、色斑肌膚的人士。

Phyto Lab 維他命B3 生物纖維面膜，頂級生物纖維面膜物質，具透氣不透水的特性，補濕度，親膚性極高。

高CP值藍銅胜肽精華 深入肌底高效逆齡

說到Phyto Lab，不得不提就是其藍銅胜肽系列！十年前，藍銅胜肽開始在美容界備受追捧，而Phyto Lab的藍銅胜肽精華正是當時芸芸產品中倍受推崇、CP值最高的選擇之一。這款精華含有高達3000ppm的藍銅胜肽，能夠直達肌底，激生膠原蛋白與彈力蛋白，為肌膚帶來前所未有的緊緻與透明感。藍銅胜肽由三個胺基酸及銅離子組成，分子極小，能夠深入基底膜，修復肌膚組織，加快新陳代謝。它不僅能改善皮膚活力與生長能力，還能刺激透明質酸的合成，增加皮膚鎖水能力。對於激光、彩光、微針等術後肌膚，藍銅胜肽精華更是修復的絕佳選擇。

這款非常推介給細紋、肌膚缺乏彈性及透明感、痘印難褪、膠原流失之人士。

Phyto Lab 1000ppm 藍銅胜肽水凝霜，可用作保濕霜，亦可厚敷於眼部及紋理位置，為眼部及紋理位置注入飽滿水份，減淡眼紋及乾紋。

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