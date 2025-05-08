儷人盛會2025｜見證「01女生至愛品牌2025」誕生！

《香港01》將於2025年舉辦年度美容盛事——「儷人盛會2025」，為本港美容行業注入全新動力。活動涵蓋線上慶典、美容趨勢調查、線下活動及業界嘉許 - 「01女生至愛品牌2025」四大核心板塊，全面推動美容行業發展，並為品牌提供全方位的曝光機會。



線上慶典：創新互動，帶來美容新體驗

「儷人盛會2025」將以多元化的線上活動率先揭開序幕。《香港01》將透過「01女生」內容組，推出一系列送禮活動及互動遊戲，讓消費者有機會試用優質美容產品，並即時分享真實用後感，助品牌獲得更多消費者信任。此外，活動將結合大數據分析，發佈美容趨勢調查，深入了解市場需求，幫助品牌掌握最新行業動態。

業界嘉許：讓您的品牌成為焦點

活動亮點之一是「 01女生至愛品牌2025」，涵蓋美容企業、彩妝護膚、完美體態、服裝首飾四個組別。專為優質品牌提供展示實力的舞台。嘉許分為兩階段：

• 專業評審篩選：由《香港01》編輯部選出卓越品牌，每個組別最多3間得獎企業。

• 大眾投票認可：「 01女生至愛品牌2025」得獎企業將角逐「01女生年度最具人氣大獎」，由《香港01》讀者投票選出最受歡迎的品牌。

年度美肌達人：星級專家分享美麗秘訣

除企業嘉許外，《香港01》編輯部將嚴選美容美妝業內專家及名人，並嘉許成為「年度美肌達人」表彰其在美容行業具影響力，更將與讀者分享獨門美肌秘訣心得。

立即參加，共創美容新高度！

「儷人盛會2025」不僅是美容業界的年度盛事，更是品牌提升市場地位的絕佳機會，現誠邀各品牌參加「01女生至愛品牌2025」嘉許。

立即報名：https://form.jotform.com/251268674484468